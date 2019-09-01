Новосибирские ученые до сих пор не получили средств на строительство центра «СКИФ»

СЕГОДНЯ 21:00 2019-09-01T21:00:37+03:00

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В Новосибирск до сих пор не поступили средства на строительство центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов». Об этом сообщил заместитель председателя СО РАН, депутат Заксобрания и академик Николай Похиленко. В качестве причины, по которой город до сих пор не получил этих денег, ученые называют неопределенность в правительстве. Чиновники никак не могут определиться с вариантом, по которому «СКИФ» будет создаваться.

— Данный центр имеет очень большое значение для нашего города. Именно с ЦКП «СКИФ» началась вся программа развития Новосибирского научного центра «Академгородок 2.0», которая была запущена президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, — сообщает издание «Новая Сибирь». — Во время своего визита в Академгородок в 2018 году, он выслушал предложение сибирских ученых о создании в нашем городе установки класса «мегасайнс» — источника синхротронного излучения поколения «4+». Тогда же было оговорена и цена этого проекта — приблизительно 40 миллиардов рублей. На реализацию этого и многих других проектов в федеральном бюджете 2019 года уже заложено 500 миллионов рублей, которые оставалось только получить, чтобы перейти к реальному строительству.

Однако, эти средства к сибирякам до сих пор не поступили. Ученые выделяют для этого одну основную причину. Возможно, у сибирского проекта мог появиться московский конкурент: национальный исследовательский центр «Курчатовский институт». Там предложили свой вариант синхротрона, с более выгодными параметрами.

Но у Сибири в данном случае есть два преимущества. Первое — сроки. Проект ИЯФа можно реализовать за три-четыре года, а вот источник синхотронного излучения с энергий на 6 ГэВ потребует шесть-восемь лет. А согласно указу президента необходимо будет уложиться и запустить проект до 31 декабря 2023 года. Соответственно, Московский вариант в этот дедлайн уже не вписывается.

Второе преимущество — это технологии. В сибирском варианте «СКИФ» будет предполагаемо оснащен отечественным уникальным оборудованием, что позволило бы установке иметь экспортный потенциал. А вариант от Курчатовского института не исключает закупки оборудования в Германии и Франции.

В 2019 году в Новосибирском научном центре приступили к подготовительным работам. Тогда перспективы «СКИФА» были уже в какой-то мере определены. В Сибири уже были подготовлены определенные документы, такие как эскизный проект инфраструктуры для фундаментальных и прикладных исследований, техзадание на разработку проектной документации, обоснование экономической целесообразности (а также объемов и сроков) и паспорт инвестиционного проекта.

Все это время работу финансировали из внебюджетных средств ИЯФа и ИКа. В Новосибирске уже в этом году готовы были даже приступить к подготовительным работам для строительства.

Но, с учетом того, что до конца года осталось всего четыре месяца, сибирским ученым вряд ли удастся освоить 500 миллионов рублей. Поэтому, возможно сдвинутся сроки строительства главного проекта «Академгородка 2.0». Утешает только то, что и новосибирская, и московская сторона рассматривают в качестве местности для базы проекта наукоград Кольцово.

ИСТОЧНИК KP.RU