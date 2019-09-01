В Новосибирске пропал мужчина с татуировкой на большом пальце руки

СЕГОДНЯ 17:34 2019-09-01T17:34:39+03:00

О местонахождении сибиряка ничего не известно с 15 августа

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Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Новосибирск» ищут пропавшего 23-летнего Байдужа Ивана Игоревича. Мужчина пропал в городе 15 августа, и с того момента его местонахождение остается неизвестным.

— Приметы: рост 180 сантиметров, среднее телосложение, короткие светло-русые волосы, голубые глаза, — говорится в ориентировке поискового отряда. — Из особых примет можно выделить татуировку на большом пальце левой руки. На момент своего исчезновения парень предположительно был одет в футболку, джинсы и кроссовки.

Поисковики утверждают, что мужчина может находиться в разных районах города.

Если вам известно что-нибудь о местоположении Ивана Игоревича или вы выдели его на улице, волонтеры просят срочно сообщить об этом по телефону 8-800-700-54-52 поисковой отряд «Лиза Алерт» или сообщите в полицию по единому номеру 112.

ИСТОЧНИК KP.RU