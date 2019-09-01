2019-09-01T17:23:44+03:00
Общество

«Это просто кошмар»: в Бердске трое подростков избили школьниц мячом

Произошедшее сняла на телефон одна из жительниц соседних домов
Владимир ПТАШНИК
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Подростки избили школьниц при помощи мяча. Фото: "Бердск Онлайн"Подростки избили школьниц при помощи мяча. Фото: "Бердск Онлайн"
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Сегодня, первого сентября вся страна отмечает главный осенний праздник— День знаний. Однако, некоторые подростки из Бердска решили провести его для себя в особом формате: похоже, никто не привил им знания о том, что бить девочек — плохо. На фотографии, которую опубликовала Ольга Лаптева в паблике «Бердск Онлайн» в социальной сети Вконтакте, видно, как трое парней ходят вокруг сверстницы, которая сидит на траве во дворе.

— Новое развлечение парней-подростков: пинать и бить мячом девчонок (еще одну из-за куста не видно). И, я так понимаю, остальные одноклассники к этому равнодушны. Сидят все на траве возле школы №2. Считаю, что это не парни. Может это такие «игры» у подростков, но это просто кошмар, — комментирует свою фотографию Ольга.

Женщина не оставила девочек в беде: она накричала на подростков, после чего они ей нахамили, но прекратили избиение и ушли. Ольга Лаптева уверена, что с началом учебного года, такое может повториться еще не раз.

ИСТОЧНИК KP.RU

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