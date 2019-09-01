«Побил все свои рекорды»: сибиряк поймал в Оби 14 килограмм рыбы

СЕГОДНЯ 17:03 2019-09-01T17:03:26+03:00

По словам мужчины, одна из щук даже сломала ему подсак

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Сибиряк поймал в Оби двух щук общим весом в 14 килограмм. По словам рыбака, одна из рыб даже сломала ему сачок.

— Когда подсекал, почувствовал, что уже кто-то «сидит» на спиннинге, — пишет мужчина в паблике «Рыбалка Новосибирске». — Поднимаю и вижу одну такую красотку. Напарник тут же схватил подсак и в лодку ее. Ну, она спокойная оказалась, на все ушло минуты две. А у меня даже руки и ноги от счастья затряслись. Эта щука на 6 килограмм потянула.

Потом, по словам сибиряка, они с напарником ненадолго вернулись на берег, чтобы выпить кофе и передохнуть. Но следующая щука была же на подходе.

Одна из рыб даже сломала сибиряку сачек. Фото: "Рыбалка в Новосибирске"

— Сначала думал, что уйдет, но все же мы в четыре руки за 10 минут и со второго раза затащили ее в подсак, — пишет рыбак. — Но она нам его сломать умудрилась! Адреналина в этой ситуации много было, ничего не скажешь. Эта рыба оказалось весом целых 8 килограмм. За один день побил все рекорды.

В комментариях под постом сибиряка многие пользователи соцсетей удивились его внушительной «добыче». Некоторые даже были уверены, что такой удачный улов полностью окупает поломку инвентаря:

— Ну, хоть подсак окупился!

— Поздравляю с удачным уловом!

— А где поймать удалось? В корягах или на косах? — пишут люди.

ИСТОЧНИК KP.RU