Наигрались и выбросили из машины: жительница Новосибирска спасла кошку

СЕГОДНЯ 16:08 2019-09-01T16:08:10+03:00

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Ольга Тенятова спокойно шла по одной из улиц Новосибирска, когда прямо перед ней из машины выкинули кошку. Женщина не смогла пройти мимо животного и решила помочь ему найти новый дом и любящих хозяев, которые не поступят так подло с бедным пушистиком.

— Кошке срочно нужен новый дом! Долго держать у себя не могу, так как у самой две кошки и собака, которые настроены не очень дружелюбно, — пишет Ольга в группе Вконтакте «Бюро Находок Новосибирска».

На фотографии видно, что за домашним питомцем хорошо следили: животное в меру упитанное, с подстриженной шерсткой и без явных болезней. Почему кошку безжалостно выкинули из машины, чуть позже объяснила сама Ольга: пушистик убежал утром от своих хозяев и его кто-то подобрал. Когда они наигрались с животным, то просто выбросили его из машины. Сейчас кошка вернулась к своим первоначальным владельцам.

ИСТОЧНИК KP.RU