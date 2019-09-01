«Диплом – только буфет украшать»: Лена Ленина назвала учебу в вузе бесполезной

СЕГОДНЯ 14:56 2019-09-01T14:56:40+03:00

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Известная российская модель Лена Ленина, которая родом из Новосибирска, активно ведет свои социальные сети. На своей странице в Instagram Лена часто пишет интересные посты на разные темы, которые с радостью читают и обсуждают ее подписчики. Не так давно, в преддверии Дня знаний, девушка поделилась с пользователями соцсетей своими мыслями насчет обучения в вузе.

— Не буду высказываться по поводу обучения в средней школе, к нему у всех есть претензии, но скажу, что думаю по поводу вузов. Ведь завтра первый учебный день не только для малышей, но и для выросших «детишек», — пишет Лена Ленина. — Часто родители, а особенно, старшее поколение бабушек, заставляют неопределившихся отпрысков получать «высшее» образование и украшать буфет дипломом из лучших, но сильно устаревших соображений. Когда-то считалось, что без корочки тебя никто не возьмет на работу. В редких профессиях это еще актуально: адвокаты, врачи или пилоты. Но мне, например, гораздо важнее количество летных часов у летчика, важны его знания. И характер. А для меня, как для работодателя, вообще корочка соискателя не нужна, зато важны трудолюбие и ум работника. Но большинство родителей пихают своих деток в вузы в погоне не за знаниями, а хоть за какой-нибудь бумажкой.

Также модель отмечает, что многие люди, которые отучились по специальность, работают потом в совершенно других сферах. А также, что дипломы, полученные в некоторых учебных учреждениях, порой, совсем не соответствуют уровню знаний, которым обладают новоиспеченные выпускники.

— Особо выделить хочется, конечно, вузы, которые обучают вожделенным престижным профессиям, вроде телевизионной ведущей. И миллионы тщеславных дурочек искренне верят, что получив такой диплом она приблизится к шоу-бизнесу. Да ни на йоту, — считает Лена Ленина. — Гораздо эффективнее было бы бесплатно отпахать год в ассистенции у кого-нибудь из знаменитостей — научились бы гораздо большему. К тому же, в вузах часто преподают люди, которые, на самом деле, очень далеки от своей специализации в реальной жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU