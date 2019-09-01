Там рельсы как волны: на Волочаевской сошли с путей два разных трамвая
В Новосибирске, 1 сентября, два трамвая сошли с рельс. В этом не было ничего удивительного, если бы это не произошло на одной и той же улице, но в разное время.
Первой жертвой Волочаевской улицы стал трамвай №5 — его фото было опубликовано в паблике «Инцидент Новосибирск». На фотографии видно коммунальщиков, размышляющих, как вернуть транспорт обратно на рельсы.
Вторым пострадавшим стал трамвай №11 — около Волочаевской 140 его сфотографировали подписчики группы Вконтакте «АСТ-54». Памятуя о утреннем происшествии, коммунальщики сразу пригнали подъемный кран, который быстро вернул 11-й маршрут в строй. В обоих случаях, о пострадавших информации не поступало.
Коммунальщикам быстро удалось вернуть транспорт в строй. Фото: "Инцидент Новосибирск"
В комментариях под постами люди делятся своими мыслями по поводу произошедшего:
— Там рельсы как волны.
— Даже трамваи отказываются работать по воскресеньям.
— Трамвай сфотографировали, а рельсы забыли: множество параллельно изогнутых геометрических линий довольно забавно выглядят, — пишут они.
Интересно, не придется ли сегодня коммунальщикам в третий раз ехать на Волочаевскую, чтобы поставить очередной трамвай на рельсы?
ИСТОЧНИК KP.RU