Там рельсы как волны: на Волочаевской сошли с путей два разных трамвая

СЕГОДНЯ 13:58 2019-09-01T13:58:41+03:00

В Новосибирске два трамвая сошли с рельс на одной и той же улице. Фото: "АСТ-54"

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В Новосибирске, 1 сентября, два трамвая сошли с рельс. В этом не было ничего удивительного, если бы это не произошло на одной и той же улице, но в разное время.

Первой жертвой Волочаевской улицы стал трамвай №5 — его фото было опубликовано в паблике «Инцидент Новосибирск». На фотографии видно коммунальщиков, размышляющих, как вернуть транспорт обратно на рельсы.

Вторым пострадавшим стал трамвай №11 — около Волочаевской 140 его сфотографировали подписчики группы Вконтакте «АСТ-54». Памятуя о утреннем происшествии, коммунальщики сразу пригнали подъемный кран, который быстро вернул 11-й маршрут в строй. В обоих случаях, о пострадавших информации не поступало.

Коммунальщикам быстро удалось вернуть транспорт в строй. Фото: "Инцидент Новосибирск"

В комментариях под постами люди делятся своими мыслями по поводу произошедшего:

— Там рельсы как волны.

— Даже трамваи отказываются работать по воскресеньям.

— Трамвай сфотографировали, а рельсы забыли: множество параллельно изогнутых геометрических линий довольно забавно выглядят, — пишут они.

Интересно, не придется ли сегодня коммунальщикам в третий раз ехать на Волочаевскую, чтобы поставить очередной трамвай на рельсы?

ИСТОЧНИК KP.RU