Соседи улыбаются и благодарят: сибирячка самостоятельно отремонтировала подъезд в своем доме

СЕГОДНЯ 12:48 2019-09-01T12:48:13+03:00

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Жительница нижней Ельцовки самостоятельно отремонтировала подъезд в своем многоквартирном доме. Выполнить внушительный объем работ женщине удалось всего за две недели.

Сейчас Людмиле (так зовут неравнодушную сибирячку — прим. Ред.) осталось лишь закончить ремонт на первом этаже. За плечами у женщины их уже восемь. Людмила покрасила все стены в доме в нежно-лимонный цвет. Таким он был и до ремонта, но со временем краска выцвела, на стенах появились слои грязи и пыли. Поэтому женщина вместе с мужем купила 4 банки краски лимонного цвета для стен в подъезде и еще 10 маленьких банок с коричневой краской для бордюров.

— Стены были очень грязные, в пятнах. Пришлось на два раза все мыть. Где-то было необходимо немного подшпаклевать. В этом мне помогал сосед. Он мастер, строитель настоящий. У нас в подъезде плитку уложил около мусоропровода, где-то зашпаклевал стены, чтобы можно было красить. А потом уже я приступила к работе, — рассказала Людмила газете «Навигатор». — Это ведь наш дом, хочется, чтобы здесь было уютно и красиво.

Людмила призналась, что она даже не обращалась в управляющую компанию и ремонт общедомового имущества не согласовывала. Времени на все и так было мало, не хотелось тратить его еще и на походы по инстанциям.

Сейчас работа сибирячки уже почти завершена. Там, где краска уже высохла, стоят цветы. Соседи, проходя мимо, улыбаются и благодарят Людмилу.

Вот так всего один человек смог почти полностью преобразить пространство вокруг себя, чтобы возвращаться домой было приятно не только самой трудолюбивой женщине, но и всем жителям подъезда.

ИСТОЧНИК KP.RU