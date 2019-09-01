В министерстве труда рассказали, какие профессии сибиряки выбирают чаще всего

СЕГОДНЯ 08:29 2019-09-01T08:29:47+03:00

Среди новосибирцев оказалось много юристов и слесарей, но мало врачей и инженеров

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В министерстве труда и социального развития Новосибирской области, какие профессии наиболее востребованы среди сибиряков, а какие пользуются наименьшим успехом. Оказалось, что в Новосибирске много кочегаров, юристов и слесарей, но мало инженеров и врачей.

— Наибольшая потребность работодателей заключается в таких профессиях, как — учитель, врач, инженер, медицинская сестра среди специалистов, и в таких профессиях, как водитель автомобиля, охранник, слесарь, уборщик производственных и служебных помещений, продавец и штукатур среди рабочих профессий, — рассказали КП-Новосибирск в министерстве труда и соцразвития НСО. — А вот среди предложений рабочей силы лидируют такие специальности как инженер, машинист (кочегар) котельной, экономист, специалист, техник, подсобный рабочий, бухгалтер, слесарь, уборщик производственных и служебных помещений, повар, продавец и юрист.

Рассказали чиновники и о том, для каких специальностей остро не хватает претендентов в 2019 году, а для каких их не требуется совсем.

— Острая нехватка претендентов ощущается в таких специальностях как сборщик деталей и изделий, инспектор дорожно-патрульной службы, кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов, заведующий фельдшерско-акушерским пунктом — фельдшер, а также участковый уполномоченный полиции, — пояснили в министерстве. — А невостребованными в этом году оказались такие специалисты, как машинист котельной установки, радиотехник, зооинженер, математик, исполнитель художественно-оформительских работ, водитель вездехода, социолог, ткач, гидрометнаблюдатель. Еще низкий спрос присутствует на такие профессии, как химик, машинист холодильных установок, оператор расфасовочно-упаковочного автомата и модельер-конструктор.

Также в министерстве пояснили, что иностранные граждане, которые приезжают в Новосибирскую область на заработки в основном не претендуют на рабочие места, требующие высокой квалификации, и трудоустраиваются по следующим профессиям: подсобный рабочий, грузчик, уборщик производственных и служебных помещений, повар, дворник, каменщик, штукатур.

ИСТОЧНИК KP.RU