В Центральном районе под окнами жилого дома нашли тело парня

СЕГОДНЯ 07:02 2019-09-01T07:02:35+03:00

Очевидцы утверждают, что на вид молодому человеку было не больше 20 лет

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Сибиряков шокировало произошедшее на улице Крылова 34 в Центральном районе. Там, в ночь с субботы на воскресенье под окнами жилого дома нашли тело молодого парня.

— Он несколько часов лежал там, весь переломанный, без признаков жизни, — написала Анастасия, подписчица паблика «Инцидент Новосибирск». — Рядом были его родственники.

Очевидцы утверждают, что на вид парню было не больше двадцати лет и он не был жильцом этого дома.

— Ему от силы лет 18-20, нашли его в футболке и шортах, без обуви, — рассказала КП-Новосибирск жительница дома на улице Крылова. — Он у нас в дом не жил.

В комментариях под постом в группе, многие пользователи соцсетей искренне переживали за молодого человека, а некоторые даже пытались понять причины произошедшего.

— А что с ним сейчас, выжил в итоге?

— Кто же знает, что там могло случиться?

— Думаю, следствие во всем этом разберется, — пишут люди.

ИСТОЧНИК KP.RU