В Центральном районе под окнами жилого дома нашли тело парня
Сибиряков шокировало произошедшее на улице Крылова 34 в Центральном районе. Там, в ночь с субботы на воскресенье под окнами жилого дома нашли тело молодого парня.
— Он несколько часов лежал там, весь переломанный, без признаков жизни, — написала Анастасия, подписчица паблика «Инцидент Новосибирск». — Рядом были его родственники.
Очевидцы утверждают, что на вид парню было не больше двадцати лет и он не был жильцом этого дома.
— Ему от силы лет 18-20, нашли его в футболке и шортах, без обуви, — рассказала КП-Новосибирск жительница дома на улице Крылова. — Он у нас в дом не жил.
В комментариях под постом в группе, многие пользователи соцсетей искренне переживали за молодого человека, а некоторые даже пытались понять причины произошедшего.
— А что с ним сейчас, выжил в итоге?
— Кто же знает, что там могло случиться?
— Думаю, следствие во всем этом разберется, — пишут люди.
ИСТОЧНИК KP.RU