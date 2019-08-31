«Харкались и орали на всю улицу»: дети, матерящиеся на остановке, возмутили сибиряков

СЕГОДНЯ 20:31 2019-08-31T20:31:15+03:00

Но в ответ на замечания дети хамили взрослым

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Возмущенный пост сибирячки о том, как по-хамски вели себя школьники на остановке «Ипподромская», появился в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

- На остановке стояли ждали автобус я и ещё одна женщина, - написала сибирячка. - На лавочке сидели эти три малолетних поддонка: они харкались и орали матом на всю улицу. На наши замечания осыпали нас матом. Вели себя крайне неадекватно.

К рассказу обо всей истории сибирячка добавила, что хочет найти родителей этих школьников. И пользователи соцсетей ее в этом поддержали.

- Эти дети чувствуют безнаказанность.

- Я в детстве себе такого не позволял, хотя у меня отчим был та ещё свинья. Я прожил большую часть своего детства с ним, зато мама и отец воспитали меня правильно.

- Какие родители, такие и дети. Для них это норма, - пишут комментаторы.

ИСТОЧНИК KP.RU