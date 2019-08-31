2019-08-31T20:31:15+03:00
Общество

«Харкались и орали на всю улицу»: дети, матерящиеся на остановке, возмутили сибиряков

Но в ответ на замечания дети хамили взрослым
Татьяна СОЛОВОВА
Поделиться:
Те самые школьники, которые возмутили сибирячку.Те самые школьники, которые возмутили сибирячку.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
Изменить размер текста:

Возмущенный пост сибирячки о том, как по-хамски вели себя школьники на остановке «Ипподромская», появился в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

- На остановке стояли ждали автобус я и ещё одна женщина, - написала сибирячка. - На лавочке сидели эти три малолетних поддонка: они харкались и орали матом на всю улицу. На наши замечания осыпали нас матом. Вели себя крайне неадекватно.

К рассказу обо всей истории сибирячка добавила, что хочет найти родителей этих школьников. И пользователи соцсетей ее в этом поддержали.

- Эти дети чувствуют безнаказанность.

- Я в детстве себе такого не позволял, хотя у меня отчим был та ещё свинья. Я прожил большую часть своего детства с ним, зато мама и отец воспитали меня правильно.

- Какие родители, такие и дети. Для них это норма, - пишут комментаторы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Поиски пропавшего ученого из Академгородка закончились трагедией
«А кто лапки мыть будет?»: ручной белочке очень понравилось есть дыню
«От удара столб повис на проводах»: байкер сбил сибирячку в Куйбышеве
«Жена на рыбалку не пускает»: сибиряк с удочкой в окне позабавил соцсети
«На рисовое поле едет»: китаец в шляпе рассмешил пассажиров метро
«Неприятный сюрприз для хозяина авто»: в Новосибирске тополь рухнул на иномарку
На трассе под Новосибирском опрокинулась иномарка: погиб пассажир
Браконьеры, убившие трех косуль, попались из-за пятен крови на одежде
«Решил поучить»: полицейский перегородил сибирячке выезд с парковки
В Новосибирске появится школа хоккейного мастерства под патронажем Фетисова
«Повезло, что остались живы»: строительные леса упали на машину
Верните Сквидварда! сибиряков развеселило объявление о потерянной игрушке
Сорвало крышу: под Новосибирском из-за урагана пострадали несколько домов
Стало известно, сколько детей пойдет в школу в этом году в Новосибирске
В Новосибирске волонтеры ищут мужчину без пальца
Погода на сентябрь: в Новосибирск придут заморозки
В Новосибирской области все райцентры оснастят площадками для вертолета санавиации
Очередь, длиною в жизнь: кассы ЛДС оккупировали фанаты хоккея
По факту убийства кота Моти завели уголовное дело
Налоговая выясняет, откуда на счетах «бедного» кандидата в мэры Новосибирска оказались 40 миллионов рублей
Минпромторг направил больше 28 миллионов рублей на поддержку бизнес-программ
Машина улетела в столб: подросток и двое водителей попали в больницу после ДТП на перекрестке
В Новосибирске пропала 14-летняя школьница, но выглядит она старше
Огромные пробки и перевернувшийся грузовик: в сети появилось видео аварии на Димитровском мосту