«Харкались и орали на всю улицу»: дети, матерящиеся на остановке, возмутили сибиряков
Возмущенный пост сибирячки о том, как по-хамски вели себя школьники на остановке «Ипподромская», появился в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».
- На остановке стояли ждали автобус я и ещё одна женщина, - написала сибирячка. - На лавочке сидели эти три малолетних поддонка: они харкались и орали матом на всю улицу. На наши замечания осыпали нас матом. Вели себя крайне неадекватно.
К рассказу обо всей истории сибирячка добавила, что хочет найти родителей этих школьников. И пользователи соцсетей ее в этом поддержали.
- Эти дети чувствуют безнаказанность.
- Я в детстве себе такого не позволял, хотя у меня отчим был та ещё свинья. Я прожил большую часть своего детства с ним, зато мама и отец воспитали меня правильно.
- Какие родители, такие и дети. Для них это норма, - пишут комментаторы.
ИСТОЧНИК KP.RU