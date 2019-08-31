2019-08-31T19:37:15+03:00
Общество

Поиски пропавшего ученого из Академгородка закончились трагедией

Пожилого сибиряка нашли мертвым
Татьяна СОЛОВОВА
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Клавдий Григорьевич погиб. Фото: https://vk.com/lizaalert_novosibКлавдий Григорьевич погиб. Фото: https://vk.com/lizaalert_novosib
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С 25 августа полиция и волонтеры пытались найти пропавшего новосибирского ученого из Академгородка - 85-летнего Клавдия Григорьевича Мякишева. Пожилой сибиряк ушел с участка в СНТ «Ключи-4 Западные» и исчез. Было известно, что У него были собраны вещи на даче, стояли у входа. Может быть, он ждал сына или внука, чтобы поехать домой. Двери в дом были открыты, да и калитка тоже.

Поиски шли пять дней. Родные и близкие новосибирского ученого верили в лучшее, но, увы, этому не суждено было сбыться. О том, что случалась беда, рассказали волонтеры:

- Клавдий Григорьевич погиб, - коротко сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт». - Выражаем наши соболезнования родным и близким. Спасибо всем кто ездил на поиск, помогал в сети и делал репосты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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