Поиски пропавшего ученого из Академгородка закончились трагедией
С 25 августа полиция и волонтеры пытались найти пропавшего новосибирского ученого из Академгородка - 85-летнего Клавдия Григорьевича Мякишева. Пожилой сибиряк ушел с участка в СНТ «Ключи-4 Западные» и исчез. Было известно, что У него были собраны вещи на даче, стояли у входа. Может быть, он ждал сына или внука, чтобы поехать домой. Двери в дом были открыты, да и калитка тоже.
Поиски шли пять дней. Родные и близкие новосибирского ученого верили в лучшее, но, увы, этому не суждено было сбыться. О том, что случалась беда, рассказали волонтеры:
- Клавдий Григорьевич погиб, - коротко сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт». - Выражаем наши соболезнования родным и близким. Спасибо всем кто ездил на поиск, помогал в сети и делал репосты.
ИСТОЧНИК KP.RU