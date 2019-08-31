2019-08-31T18:59:21+03:00
Дом. Семья

«А кто лапки мыть будет?»: ручной белочке очень понравилось есть дыню

В последний день лета Соне преподнесли особое лакомство
Татьяна СОЛОВОВА
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Белочка Соня полюбила Дыню. Фото: https://www.instagram.com/squirrel_sonya/Белочка Соня полюбила Дыню. Фото: https://www.instagram.com/squirrel_sonya/
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Белочка Соня - любимица соцсетей, за жизнью которой в «Инстаграме» наблюдают 9,5 тысяч подписчиков. Ее хозяйка Елена Ермакова постоянно старается баловать своего питомца, и в последний день лета преподнесла для нее особое лакомство - дыню.

- Дынные семечки, как и арбузные, она очень любит! Я их промываю и немного подсушиваю, - поделилась с подписчиками Елена.

Пользователей соцсетей повеселило, как белочка управляется с лакомством, забравшись на дыню. И они весело шутят в комментариях.

- Прикольно, мамка семечки на зиму сушит, и не надо самой в дупле делать запасики. Счастливый пушистик!

- А лапки потом кто будет мыть?

- Красотулечка маленькая! Так смешно распласталась по дыне: вроде, все мое, никому не дам.

- Какая прелесть! Скажите, она когда нибудь не ест?, - интересуются у хозяйки сибиряки.

Реакция ручной белочки на дыню позабавила соцсети.

ИСТОЧНИК KP.RU

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