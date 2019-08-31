«А кто лапки мыть будет?»: ручной белочке очень понравилось есть дыню
Белочка Соня - любимица соцсетей, за жизнью которой в «Инстаграме» наблюдают 9,5 тысяч подписчиков. Ее хозяйка Елена Ермакова постоянно старается баловать своего питомца, и в последний день лета преподнесла для нее особое лакомство - дыню.
- Дынные семечки, как и арбузные, она очень любит! Я их промываю и немного подсушиваю, - поделилась с подписчиками Елена.
Пользователей соцсетей повеселило, как белочка управляется с лакомством, забравшись на дыню. И они весело шутят в комментариях.
- Прикольно, мамка семечки на зиму сушит, и не надо самой в дупле делать запасики. Счастливый пушистик!
- А лапки потом кто будет мыть?
- Красотулечка маленькая! Так смешно распласталась по дыне: вроде, все мое, никому не дам.
- Какая прелесть! Скажите, она когда нибудь не ест?, - интересуются у хозяйки сибиряки.
Реакция ручной белочки на дыню позабавила соцсети.
ИСТОЧНИК KP.RU