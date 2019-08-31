«От удара столб повис на проводах»: байкер сбил сибирячку в Куйбышеве
В субботу, 31 августа, в Куйбышеве произошло ДТП: байкер сбил женщину, которая переходила дорогу. Об этом рассказал подписчик группы новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».
- Мужчина с пассажиркой на мотоцикле ехал по улице Закраевского, - сообщается на странице группы новосибирской службы эвакуации «АСТ-54». - В какой-то момент на дороге появилась женщина, и мотоциклист попытался её объехать.
Но, увы, маневр у сибиряка не удался, и женщина угодила под колеса мотоцикла. После столкновения байкера выбросило в бетонный столб.
- Удар был такой силы, что столб сломался и повис на проводах, - заверяют очевидцы. - К счастью, водитель мотоцикла выжил.
Сибиряки, которые стали свидетелями аварии, добавляют, что пассажирка, которая ехала на мотоцикле, серьезно не пострадала. Женщина, которую сбил сибиряк, находится в больнице в тяжёлом состоянии.
ИСТОЧНИК KP.RU