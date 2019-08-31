2019-08-31T19:02:39+03:00
Происшествия

«От удара столб повис на проводах»: байкер сбил сибирячку в Куйбышеве

Женщина находится в тяжелом состоянии
Татьяна СОЛОВОВА
Поделиться:
После аварии мотоцикл превратился в груду железа.После аварии мотоцикл превратился в груду железа.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
Изменить размер текста:

В субботу, 31 августа, в Куйбышеве произошло ДТП: байкер сбил женщину, которая переходила дорогу. Об этом рассказал подписчик группы новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

- Мужчина с пассажиркой на мотоцикле ехал по улице Закраевского, - сообщается на странице группы новосибирской службы эвакуации «АСТ-54». - В какой-то момент на дороге появилась женщина, и мотоциклист попытался её объехать.

Но, увы, маневр у сибиряка не удался, и женщина угодила под колеса мотоцикла. После столкновения байкера выбросило в бетонный столб.

- Удар был такой силы, что столб сломался и повис на проводах, - заверяют очевидцы. - К счастью, водитель мотоцикла выжил.

Сибиряки, которые стали свидетелями аварии, добавляют, что пассажирка, которая ехала на мотоцикле, серьезно не пострадала. Женщина, которую сбил сибиряк, находится в больнице в тяжёлом состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Харкались и орали на всю улицу»: дети, матерящиеся на остановке, возмутили сибиряков
Поиски пропавшего ученого из Академгородка закончились трагедией
«А кто лапки мыть будет?»: ручной белочке очень понравилось есть дыню
«Жена на рыбалку не пускает»: сибиряк с удочкой в окне позабавил соцсети
«На рисовое поле едет»: китаец в шляпе рассмешил пассажиров метро
«Неприятный сюрприз для хозяина авто»: в Новосибирске тополь рухнул на иномарку
На трассе под Новосибирском опрокинулась иномарка: погиб пассажир
Браконьеры, убившие трех косуль, попались из-за пятен крови на одежде
«Решил поучить»: полицейский перегородил сибирячке выезд с парковки
В Новосибирске появится школа хоккейного мастерства под патронажем Фетисова
«Повезло, что остались живы»: строительные леса упали на машину
Верните Сквидварда! сибиряков развеселило объявление о потерянной игрушке
Сорвало крышу: под Новосибирском из-за урагана пострадали несколько домов
Стало известно, сколько детей пойдет в школу в этом году в Новосибирске
В Новосибирске волонтеры ищут мужчину без пальца
Погода на сентябрь: в Новосибирск придут заморозки
В Новосибирской области все райцентры оснастят площадками для вертолета санавиации
Очередь, длиною в жизнь: кассы ЛДС оккупировали фанаты хоккея
По факту убийства кота Моти завели уголовное дело
Налоговая выясняет, откуда на счетах «бедного» кандидата в мэры Новосибирска оказались 40 миллионов рублей
Минпромторг направил больше 28 миллионов рублей на поддержку бизнес-программ
Машина улетела в столб: подросток и двое водителей попали в больницу после ДТП на перекрестке
В Новосибирске пропала 14-летняя школьница, но выглядит она старше
Огромные пробки и перевернувшийся грузовик: в сети появилось видео аварии на Димитровском мосту