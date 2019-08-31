«Жена на рыбалку не пускает»: сибиряк с удочкой в окне позабавил соцсети

СЕГОДНЯ 16:30 2019-08-31T16:30:00+03:00

Фото с рыбаком уже набрало немало лайков. Фото: «Рыбалка в Новосибирске».

Изменить размер текста: A A

Рыбалка для мужиков - дело святое, но что делать, если вторая половинка категорически против отпускать вас с друзьями на озеро? Веселый выход нашел сибиряк, который устроил рыбалку в собственной квартире. На фото, появившемся в группе «Рыбалка в Новосибирске», видно, что сибиряк с удочкой высунулся в окно. И на крючке у него явно что-то висит.

- Когда голоден, а выходить в магазин неохота. Как-то так. Варим и кушаем. Место лова - ЖК Тулинка, время - 19-30, - так подписали этот снимок в группе.

Сибиряков фото рассмешила, и они с удовольствием шутят в комментариях:

- Походу, жена дома заперла и на рыбалку не пускает.

- Проводку равномерную делали? - интересуются пользователи соцсетей.

Ответил на комментарии и сам герой фото:

- Это чтоб настрой поднять вам! Удачи и натянутых лесок! А кто жену спрашивает? Рыбалка это святое, - написал он.

ИСТОЧНИК KP.RU