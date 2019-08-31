«На рисовое поле едет»: китаец в шляпе рассмешил пассажиров метро
Забавный пост с фотографией необычного пассажира появился в группе «Мода новосибирского метро». В кадре - китаец в традиционной для Поднебесной одежде: коротких брюках, кофте и шляпе. Такое ощущение, что он как будто случайно оказался в подземке.
Пользователи соцсетей оценили пост пост про колоритного пассажира и сейчас юморят в комментариях кто во что горазд:
- На рисовое поле едет, надо полагать.
- Нет, в теплицу едет, чтобы выращивать огурцы и помидоры.
- Милейшей души человек! - пишут комментаторы.
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ИСТОЧНИК KP.RU