2019-08-31T15:46:46+03:00
Общество

«На рисовое поле едет»: китаец в шляпе рассмешил пассажиров метро

Мужчина в традиционной китайской одежде удивил сибиряков
Татьяна СОЛОВОВА
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Такой пассажир проехался в подземке. Фото: Мода новосибирского метро.Такой пассажир проехался в подземке. Фото: Мода новосибирского метро.
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Забавный пост с фотографией необычного пассажира появился в группе «Мода новосибирского метро». В кадре - китаец в традиционной для Поднебесной одежде: коротких брюках, кофте и шляпе. Такое ощущение, что он как будто случайно оказался в подземке.

Пользователи соцсетей оценили пост пост про колоритного пассажира и сейчас юморят в комментариях кто во что горазд:

- На рисовое поле едет, надо полагать.

- Нет, в теплицу едет, чтобы выращивать огурцы и помидоры.

- Милейшей души человек! - пишут комментаторы.

Уважаемые читатели! Если вы увидели что-то необычное на улице или в метро, стали свидетелем ЧП или, наоборот, какой-то очень трогательной истории, у вас есть возможность поделиться этой новостью со всеми новосибирцами. Присыоайте ваши фото и видео вместе с небольшим рассказом на наш редакционный Whats App: 8-923-145-11-03.

ИСТОЧНИК KP.RU

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