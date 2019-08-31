2019-08-31T14:54:11+03:00
Происшествия

«Неприятный сюрприз для хозяина авто»: в Новосибирске тополь рухнул на иномарку

К счастью, никто не пострадал
Татьяна СОЛОВОВА
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Упавшее дерево повредило иномарку.Упавшее дерево повредило иномарку.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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В субботу, 31 августа, ЧП произошло у одного из домов на улице Пархоменко в Ленинском районе Новосибирска: там на иномарку рухнуло дерево. Очевидцы сообщили об этом в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

- На участке между улицами Станиславского и Троллейной, рухнувший тополь придавил седан и перекрыл дорогу, - такое сообщение появилось на странице новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

Пользователи соцсетей сечас обсуждают эту историю в комментариях:

- Только что там проезжали. Можно объехать справа по тротуару: все там так делают.

- Совсем неприятный сюрприз для хозяина авто в последний день лета.

- Стабильно хоть что-то происходит каждый день.

- Ветор подул. А если серьезно, то куда обращаться, чтобы ликвидировали это дело? Есть какая-то общегородская служба для этих целей? - спрашивают сибиряки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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