«Неприятный сюрприз для хозяина авто»: в Новосибирске тополь рухнул на иномарку
В субботу, 31 августа, ЧП произошло у одного из домов на улице Пархоменко в Ленинском районе Новосибирска: там на иномарку рухнуло дерево. Очевидцы сообщили об этом в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».
- На участке между улицами Станиславского и Троллейной, рухнувший тополь придавил седан и перекрыл дорогу, - такое сообщение появилось на странице новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».
Пользователи соцсетей сечас обсуждают эту историю в комментариях:
- Только что там проезжали. Можно объехать справа по тротуару: все там так делают.
- Совсем неприятный сюрприз для хозяина авто в последний день лета.
- Стабильно хоть что-то происходит каждый день.
- Ветор подул. А если серьезно, то куда обращаться, чтобы ликвидировали это дело? Есть какая-то общегородская служба для этих целей? - спрашивают сибиряки.
ИСТОЧНИК KP.RU