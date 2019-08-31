На трассе под Новосибирском опрокинулась иномарка: погиб пассажир

СЕГОДНЯ 10:03 2019-08-31T10:03:08+03:00

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Поздно вечером в пятницу, 30 августа, серьезная авария произошла на трассе В-2115 «Пашино-Новосибирск»: там в ДТП попала иномарка.

- 41-летний мужчина на автомобиле «Субару Оутбэк» ехал со стороны Пашинского переезда в сторону улицы Магистральной, - рассказали в ГУ МВД России по Новосибирской области. - На втором километре автодороги водитель не справился с управлением: его машина съехала в кювет.

Иномарка перевернулась: удар был такой силы, что один из пассажиров погиб на месте ДТП. Двоих пострадавших - водителя и второго пассажира (им был 35-летний мужчина) - с травмами разной степени тяжести доставили в больницу. Врачи оказывают им всю необходимую помощь.

Сейчас полицейские проводят доследственную проверку: им предстоит все обстоятельства аварии и разобраться, почему водитель на трассе не смог справиться с управлением, из-за чего погиб человек.

ИСТОЧНИК KP.RU