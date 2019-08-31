Браконьеры, убившие трех косуль, попались из-за пятен крови на одежде
Браконьеров, ехавших на «УАЗ 452», около поселка Синельниково Чулымского района первыми приметили инспекторы охотнадзора.
- Было шесть часов утра, - рассказывают в ГУ МВД России по Новосибирской области. - На одежде мужчин были следы крови, а внутри машины у них лежал карабин СКС.
Инспекторы сразу же вызвали на место полицию: правохранители быстро установили, кем являются задержанные нарушители.
- Это 62-летний житель города Чулыма и 51-летний житель поселка Синельниково: ранее в поле зрения полиции они не попадали, - продолжают в ведомстве. - Они охотились, не имея разрешения. Застрелили трех косуль: место забоя и туши животных полицейские нашли возле леса.
Сейчас браконберам прелъявлено обвинение в незаконной охоте: им грозит от трех до пяти лет лишения свободы или штраф в размере от 500 тысяч до миллиона рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU