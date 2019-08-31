«Решил поучить»: полицейский перегородил сибирячке выезд с парковки

СЕГОДНЯ 06:50 2019-08-31T06:50:07+03:00

Девушка «сильно обиделась» и написала на него заявление

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Об истории, которая произошла на служебной парковки возле отдела полиции, сибирячка рассказала в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54». Именно там полицейский припарковал свою машину во втором ряду и перегородил выезд с парковки.

- Видимо, решил меня проучить, потому что я встала на его место парковки, - предполагает девушка.

При этом, как заверяет сибирячка, было свободное место

- Почти 40 минут я пыталась найти владельца авто, обращаясь в дежурку. где ответили, что знать не знают, чья машина, - уверяет девушка. - Сигнализации у неё не было, да и бить чужое имущество страшно. Контакты владелец не оставил. Не выдержав, позвонила по номеру 112. Через 10 минут вышел парень. Без каких либо слов сожаления о происходящем стал отъезжать с места.

Но сибирячка решила такое поведение полицейского не спускать ему с рук: пошла к его начальнику и написала заявление.

- Я как-то сильно обиделась на все это, - объяснила девушка свое решение.

ИСТОЧНИК KP.RU