«Повезло, что остались живы»: строительные леса упали на машину

СЕГОДНЯ 16:57 2019-08-30T16:57:20+03:00

Изменить размер текста: A A

В Новосибирске, вечером 30 августа, на пересечении улиц Авиастроителей и 25 лет Октября произошел инцидент. На машину, которая стояла на повороте упал кусок настила строительных лесов. Обрушение произошло из-за сильного ветра, который и оторвал часть от сооружения.

— Люк у машины был открыт, и доска залетела прямо в салон, — сообщают очевидцы в группе «Инцидент Новосибирск».

От удара доской пострадали пассажиры автомобиля: парень и девушка. У сибиряка открытая травма плеча, а у сибирячки открытая травмы головы. Вместе с ними в салоне автомобиля находился ребенок, но, как сообщают очевидцы с ним все в порядке.

На место происшествия сразу приехала скорая. Фото: "Инцидент Новосибирск"

Сибиряков ужаснуло случившееся с пассажирами машины, об этом они пишут в комментариях под постом:

— Повезло, что остались живы.

— Леса горят, стена недавно рухнула. Теперь вот эта ситуация. Что будет дальше?

— Можно подумать, если люк был бы закрыт, он бы спас.

ИСТОЧНИК KP.RU