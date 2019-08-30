Сорвало крышу: под Новосибирском из-за урагана пострадали несколько домов

СЕГОДНЯ 16:07 2019-08-30T16:07:47+03:00

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В селе Березовка в Новосибирском районе 30 августа из-за урагана сорвало крыши с нескольких зданий. Из-за сильного ветра пострадали не только жилые дома, но и местный Дом культуры.

Жители пострадавших домов остались буквально с открытым небом над головой. Фото: читатели КП-Новосибирск

— С Дома культуры сорвало только часть крыши, металлическую пластину, которая находится сверху, — рассказали КП-Новосибирск местные жители. — Рядом с ним переломилась береза, несколько тополей. А по жилью людей этот ураган как будто полосой прошелся. Но сильнее всего пострадали два дома, у них просто «с корнем» вырвало крышу, унесло к соседям. Теперь у людей буквально открытое небо над головой.

Из-за сильного ветра пострадали не только жилые дома, но местный Дом культуры. Фото: читатели КП-Новосибирск

Также местные жители сообщают, что из-за случившегося в селе оборвались несколько проводов. Напомним, по прогнозам синоптиков, на сегодняшний день, 30 августа, ожидалась облачность, небольшой дождь и порывы ветра до 4 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU