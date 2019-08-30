Верните Сквидварда! сибиряков развеселило объявление о потерянной игрушке

СЕГОДНЯ 16:46 2019-08-30T16:46:32+03:00

Объявление умилило сибиряков. Фото: "У нас на Шлюзе"

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В микрорайоне Шлюз на одном из подъездов появилось милое объявление. В нем говорится о пропаже игрушки в виде персонажа из мультфильма «Губка Боб квадратные штаны»: осьминога Сквидварда. На альбомном листе персонаж нарисован от руки, а под изображением есть небольшая подпись: «Родители ребенка ищут пропавшую игрушку».

— Нам кажется это объявление очень-очень важным. Игрушку выкинули из окна. Ребенок плачет. Если кто нашел — отдайте, — пишут сибиряки в группе «У нас на Шлюзе».

От Сквидварда избавились самым жестоким образом — его выбросили с 9 этажа. В дополнении к этому, родители просят вернуть двухсторонних скотч, и не быть равнодушными к данной проблеме.

Сибиряки не смогли оставить без комментариев забавное объявление о пропаже:

— Сквидвард вернись домой! Губка Боб будет рад тебя видеть!

— Давайте поможем ребенку найти любимую игрушку.

— Я лично не видел никакой игрушки у нас во дворе.

ИСТОЧНИК KP.RU