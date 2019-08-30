2019-08-30T15:12:48+03:00
Общество

Стало известно, сколько детей пойдет в школу в этом году в Новосибирске

Количество первоклассников в этом году составит 38 тысяч
Алена КУЛЕШОВА
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Чиновники рассказали, сколько детей пойдут в школу в этом году в НовосибирскеЧиновники рассказали, сколько детей пойдут в школу в этом году в Новосибирске
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В Министерстве образования Новосибирской области рассказали, сколько первоклассников в этом году пойдут в школу в нашем городе. Чиновники утверждают, что на данный момент все дети в Новосибирской области обеспечены местами в учебных учреждениях.

— В 2019\2020 учебном году в первый класс пойдут около 38 тысяч детей, — рассказали КП-Новосибирск в Министерстве образования НСО. — Также можно отметить, что все школьники обеспечены учебниками на 100 % и родителям не потребуется покупать никаких дополнительных учебных пособий в обязательном порядке.

Ответили чиновники и на популярный среди родителей вопрос о школьной форме, которую сейчас ввели во многих школах Новосибирска. В министерстве пояснили, что согласно закону «Об образовании Российской Федерации», школы и другие образовательные организации могут устанавливать нормы одежды для своих учеников самостоятельно, но единого образца школьной формы для детей в законе не прописано. Внешний вид и одежда ученика должна соответствовать общепринятым нормам делового стиля и носить светский характер.

Также в Министерстве образования рассказали, что возраст получения детьми начального образования не изменился. Пойти в школу ребенок сможет по достижению шести лет и шести месяцев при отсутствии противопоказаний по здоровью. Но при этом, поступить в первый класс дети должны обязательно до того, как им исполнится восемь лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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