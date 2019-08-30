2019-08-30T14:35:49+03:00
Общество

В Новосибирске волонтеры ищут мужчину без пальца

Сибиряк ушел из дома 3 дня назад
Анна ПАШАГИНА
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Мужчина вышел в магазин и пропал. Фото: Поисковый отряд "Лиза Алерт" НовосибирскМужчина вышел в магазин и пропал. Фото: Поисковый отряд "Лиза Алерт" Новосибирск
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ВНовосибирске волонтеры ищут 59-летнего мужчину: Свинякова Владимира Ивановича. Сибиряк ушел из дома в Калининском районе 27 августа и до сих пор его местонахождение неизвестно.

— Живет на улице Рассветной. В один момент он перестал выходить на связь с родными. Дочь приехала к нему и взломала со спасателями дверь, — рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт» Новосибирск.

Дома Владимир Иванович оставил все — телефон, документы, деньги. По предварительной информации, сибиряк как обычно пошел в магазин.

— Имеет залысину, носит белые седые усы. Полноватый, глаза карие, рост 175 сантиметров. Из особых примет на левой руке нет половины пальца, — описали мужчину корреспонденту КП-Новосибирск волонтеры.

Когда вышел на улицу, был одет в спортивный костюм, сверху была надета рубашка. Штаны спортивные темно-синие, с двумя тонкими полосками-лампасами, белой и красной. Рубашка — с коротким рукавом, светлая. На ногах были туфли.

На данный момент, волонтеры продолжают поиски пропавшего и занимаются обзвоном больниц.

Если вам известно что-нибудь о местонахождении Владимира Ивановича, сообщите об этом по телефону 8-800-700-54-52 волонтерам поискового отряда "Лиза Алерт".

ИСТОЧНИК KP.RU

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