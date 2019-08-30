2019-08-30T12:30:52+03:00
Здоровье

В Новосибирской области все райцентры оснастят площадками для вертолета санавиации

Медики воздушной скорой помощи только в августе спасли 41 пациента, среди них — грудничок
Ульяна ДЖАНКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Благодаря вертолету санавиации медики вовремя помогают пациенту в критическом состоянии. Фото: nso.ruБлагодаря вертолету санавиации медики вовремя помогают пациенту в критическом состоянии. Фото: nso.ru
Изменить размер текста:

Порой борьба за жизнь идет на секунды, в этот момент важно, чтобы медики оперативно помогли больному. Для этого в регионе в августе начал работать санитарный вертолет Ми-8 АМТ. Получить помощь по воздуху стало возможным благодаря нацпроекту «Здравоохранение». Почти за месяц своей работы вертолет эвакуировал 41 пациента, в том числе грудного младенца. Постоянная база воздушного судна — аэродром «Мочище». Ежедневно там дежурят врач-анестезиолог-реаниматолог и фельдшер скорой медицинской помощи.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников проверил возможности санавиации.

— Вертолет Ми-8 АМТ полностью оснащен современным оборудованием для диагностики и оказания медицинской помощи во время полета. Убежден, что использование этой современной машины позволит спасти не одну человеческую жизнь. Я посмотрел статистику уже перевезенных пациентов — это в основном инфаркты и инсульты. То есть, благодаря тем самым «золотым часам» удалось спасти десятки жизней, — пояснил Губернатор. — Но инфраструктуру необходимо серьезно доработать.

В каждом районном центре сделают удобные вертолетные площадки: даже ночью и в плохую погоду вертолету будет удобно на них приземлиться и взлететь. Кроме того, глава региона поручил ускорить подготовку к строительству площадки возле областной больницы. Сейчас для этих целей использует территорию мотодрома по улице Тульской.

Скоро в области появится второе воздушное судно — «Ансат». Вертолет менее габаритный и более тихий.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Красный проспект, 18»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Очередь, длиною в жизнь: кассы ЛДС оккупировали фанаты хоккея
По факту убийства кота Моти завели уголовное дело
Налоговая выясняет, откуда на счетах «бедного» кандидата в мэры Новосибирска оказались 40 миллионов рублей
Минпромторг направил больше 28 миллионов рублей на поддержку бизнес-программ
Машина улетела в столб: подросток и двое водителей попали в больницу после ДТП на перекрестке
В Новосибирске пропала 14-летняя школьница, но выглядит она старше
Огромные пробки и перевернувшийся грузовик: в сети появилось видео аварии на Димитровском мосту
Новосибирскому Раскольникову, который забил бутылкой женщину, грозит пожизненный срок
Угонщики атаковали: в Новосибирске за ночь пропали Lexus, Honda Fit и отечественная «семерка»
Мурашки по коже! Полуобнаженные девушки показали чувственный тверк
Электронный Сусанин: сибиряк послушался навигатор и устроил аварию
«Нравится мне, когда ты голая»: новосибирцы обнаружили камеру в примерочной магазина
Большой переполох: в Новосибирске большегруз сломал забор и влетел во двор частного дома
«Не выпрыгнула бы»: лиса в окне многоэтажки озадачила соцсети
Слетел с трассы: 28-летний водитель погиб в опрокинувшейся «Девятке»
Да он бесстрашный: новосибирец встал на голову на вершине Эльбруса
Говорили, такое у каждой пятой, а оказалось - две опухоли с кулак: врачи 5 лет не могли диагностировать рак у сибирячки
Прокуроры пойдут в суд из-за повышения тарифов в Новосибирске
Криминальное чтиво: заключенный ударил сотрудника колонии из-за книги
«Фигура что надо»: Пелагея похвасталась стройными ногами в коротком платье
«Им вообще пофиг»: подростки, гоняющие на мотоциклах, разозлили соцсети
Аэропорт Толмачево объявил об открытии новой фабрики бортпитания
Вот бараны! Стадо животных перегородило дорогу автомобилистам
Вот это вертушка! 9-летний мальчик из Новосибирска выступит в шоу «Танцы»
Стало известно, кого хотел освободить арестованный начальник колонии Артем Евсеенко
Все в дыму: в Октябрьском районе загорелась мусорная свалка
Пусти меня тоже! Посмотрите, как котята делят качели