В Новосибирской области все райцентры оснастят площадками для вертолета санавиации

СЕГОДНЯ 12:30 2019-08-30T12:30:52+03:00

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Порой борьба за жизнь идет на секунды, в этот момент важно, чтобы медики оперативно помогли больному. Для этого в регионе в августе начал работать санитарный вертолет Ми-8 АМТ. Получить помощь по воздуху стало возможным благодаря нацпроекту «Здравоохранение». Почти за месяц своей работы вертолет эвакуировал 41 пациента, в том числе грудного младенца. Постоянная база воздушного судна — аэродром «Мочище». Ежедневно там дежурят врач-анестезиолог-реаниматолог и фельдшер скорой медицинской помощи.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников проверил возможности санавиации.

— Вертолет Ми-8 АМТ полностью оснащен современным оборудованием для диагностики и оказания медицинской помощи во время полета. Убежден, что использование этой современной машины позволит спасти не одну человеческую жизнь. Я посмотрел статистику уже перевезенных пациентов — это в основном инфаркты и инсульты. То есть, благодаря тем самым «золотым часам» удалось спасти десятки жизней, — пояснил Губернатор. — Но инфраструктуру необходимо серьезно доработать.

В каждом районном центре сделают удобные вертолетные площадки: даже ночью и в плохую погоду вертолету будет удобно на них приземлиться и взлететь. Кроме того, глава региона поручил ускорить подготовку к строительству площадки возле областной больницы. Сейчас для этих целей использует территорию мотодрома по улице Тульской.

Скоро в области появится второе воздушное судно — «Ансат». Вертолет менее габаритный и более тихий.

ИСТОЧНИК KP.RU