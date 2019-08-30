2019-08-30T12:19:49+03:00
Общество

Очередь, длиною в жизнь: кассы ЛДС оккупировали фанаты хоккея

Новосибирцы хотят посмотреть на игру любимой комнады
Анна ПАШАГИНА
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Фанаты хоккея оккупировали кассы ЛДС,Фанаты хоккея оккупировали кассы ЛДС,Фото: СОЦСЕТИ
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В кассах ледового дворца стартовала продажа билетов на первую домашнюю игру хоккейной команды «Сибирь». В начале нового сезона наши игроки встретятся с хабаровским «Амуром». Матч состоится 3 сентября, а купить билеты как онлайн, так и в кассах можно было уже сегодня. Очередь из фанатов выстроилась вдоль ЛДС.

— Вот это очередь! Все хотят попасть на первый матч, — написала на своей страничке в Instagram сибирячка под ником lonesnowflake.

Сибиряки занимали очередь за билетами с раннего утра. Возможно, заветный пропуск на игру достался не всем. У тех, кто решил купить билеты через онлайн кассу, тоже возникли проблемы:

— Оплата прошла, деньги списались, а в личном кабинете статус «не оплачено». Кто-нибудь знает, что произошло?

— У меня деньги ушли, а билетов нет.

— Да это просто сайт виснет. Нужно немного подождать, — пишут они.

ИСТОЧНИК KP.RU

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