Минпромторг направил больше 28 миллионов рублей на поддержку бизнес-программ

СЕГОДНЯ 11:54 2019-08-30T11:56:43+03:00

А следующем году на эти же цели планируется выделить до 34 миллионов рублей

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В Новосибирской области 27 августа прошла пресс-конференция, на которой обсудили темы развития экономики и кадрового потенциала муниципальных образований. Представители региональных министерств сельского хозяйства, образования, промышленности, торговли и развития предпринимательства поделились друг с другом опытом работы в различных компетенциях.

В нашем регионе продолжает развиваться малый и средний бизнес с помощью региональных программ. Для области большую роль играет софинансирование муниципальных программ, выделенное из областного бюджета. На эти реализацию этого минпромторг в 2019 году направил 28,7 миллионов рублей. А в следующем году планируется выделить на эти цели до 34 миллионов рублей.

— Средства, выделяемые минпромторгом, для многих районов являются одной из основных возможностей поддержки предпринимателей. Это направление имеет для нас очень большое значение, — отмечает начальник отдела развития малого и среднего предпринимательства минпромторга Анна Амосова. — Муниципалитеты могут самостоятельно распоряжаться деньгами, если соблюдают определенные условия. Например, у получателей не должно быть задолженностей в бюджет, а также они должны обеспечить грамотное создание рабочих мест.

Большую информационную поддержку развитию движения бизнесменов оказывают мероприятия нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы. В Новосибирской области подобные проекты уже есть: «Школа гастрономического бизнеса», «Школа торговли», «Госзаказ». Посетить их можно абсолютно бесплатно.

Эти меры также влияют и на экспортный потенциал малых и средних компаний области. По словам Анны Амосовой, к концу 2024 года примерно 1500 экспертов должны стабильно реализовывать свою продукцию на зарубежных рынках по профильному нацпроекту. В прошлом году минпромторгу удалось зафиксировать только 1000 таких предпринимателей. В этом также активно участвует центр поддержки экспорта: специалисты могут оценить, насколько продукция востребована на разных рынках, найти партнеров, организовать бизнес-миссии.

В данный момент, чаще всего примеры экспорта можно наблюдать в сфере машиностроения, производства катализаторов, БАДов и продуктов питания.

ИСТОЧНИК KP.RU