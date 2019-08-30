2019-08-30T11:56:43+03:00
Экономика

Минпромторг направил больше 28 миллионов рублей на поддержку бизнес-программ

А следующем году на эти же цели планируется выделить до 34 миллионов рублей
Алена КУЛЕШОВА
Поделиться:
Минпромторг окажет финансовую поддержку муниципальным бизнес - программам. Фото: Минпромторг НСОМинпромторг окажет финансовую поддержку муниципальным бизнес - программам. Фото: Минпромторг НСО
Изменить размер текста:

В Новосибирской области 27 августа прошла пресс-конференция, на которой обсудили темы развития экономики и кадрового потенциала муниципальных образований. Представители региональных министерств сельского хозяйства, образования, промышленности, торговли и развития предпринимательства поделились друг с другом опытом работы в различных компетенциях.

В нашем регионе продолжает развиваться малый и средний бизнес с помощью региональных программ. Для области большую роль играет софинансирование муниципальных программ, выделенное из областного бюджета. На эти реализацию этого минпромторг в 2019 году направил 28,7 миллионов рублей. А в следующем году планируется выделить на эти цели до 34 миллионов рублей.

— Средства, выделяемые минпромторгом, для многих районов являются одной из основных возможностей поддержки предпринимателей. Это направление имеет для нас очень большое значение, — отмечает начальник отдела развития малого и среднего предпринимательства минпромторга Анна Амосова. — Муниципалитеты могут самостоятельно распоряжаться деньгами, если соблюдают определенные условия. Например, у получателей не должно быть задолженностей в бюджет, а также они должны обеспечить грамотное создание рабочих мест.

Большую информационную поддержку развитию движения бизнесменов оказывают мероприятия нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы. В Новосибирской области подобные проекты уже есть: «Школа гастрономического бизнеса», «Школа торговли», «Госзаказ». Посетить их можно абсолютно бесплатно.

Эти меры также влияют и на экспортный потенциал малых и средних компаний области. По словам Анны Амосовой, к концу 2024 года примерно 1500 экспертов должны стабильно реализовывать свою продукцию на зарубежных рынках по профильному нацпроекту. В прошлом году минпромторгу удалось зафиксировать только 1000 таких предпринимателей. В этом также активно участвует центр поддержки экспорта: специалисты могут оценить, насколько продукция востребована на разных рынках, найти партнеров, организовать бизнес-миссии.

В данный момент, чаще всего примеры экспорта можно наблюдать в сфере машиностроения, производства катализаторов, БАДов и продуктов питания.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Новосибирской области все райцентры оснастят площадками для вертолета санавиации
Очередь, длиною в жизнь: кассы ЛДС оккупировали фанаты хоккея
По факту убийства кота Моти завели уголовное дело
Налоговая выясняет, откуда на счетах «бедного» кандидата в мэры Новосибирска оказались 40 миллионов рублей
Машина улетела в столб: подросток и двое водителей попали в больницу после ДТП на перекрестке
В Новосибирске пропала 14-летняя школьница, но выглядит она старше
Огромные пробки и перевернувшийся грузовик: в сети появилось видео аварии на Димитровском мосту
Новосибирскому Раскольникову, который забил бутылкой женщину, грозит пожизненный срок
Угонщики атаковали: в Новосибирске за ночь пропали Lexus, Honda Fit и отечественная «семерка»
Мурашки по коже! Полуобнаженные девушки показали чувственный тверк
Электронный Сусанин: сибиряк послушался навигатор и устроил аварию
«Нравится мне, когда ты голая»: новосибирцы обнаружили камеру в примерочной магазина
Большой переполох: в Новосибирске большегруз сломал забор и влетел во двор частного дома
«Не выпрыгнула бы»: лиса в окне многоэтажки озадачила соцсети
Слетел с трассы: 28-летний водитель погиб в опрокинувшейся «Девятке»
Да он бесстрашный: новосибирец встал на голову на вершине Эльбруса
Говорили, такое у каждой пятой, а оказалось - две опухоли с кулак: врачи 5 лет не могли диагностировать рак у сибирячки
Прокуроры пойдут в суд из-за повышения тарифов в Новосибирске
Криминальное чтиво: заключенный ударил сотрудника колонии из-за книги
«Фигура что надо»: Пелагея похвасталась стройными ногами в коротком платье
«Им вообще пофиг»: подростки, гоняющие на мотоциклах, разозлили соцсети
Аэропорт Толмачево объявил об открытии новой фабрики бортпитания
Вот бараны! Стадо животных перегородило дорогу автомобилистам
Вот это вертушка! 9-летний мальчик из Новосибирска выступит в шоу «Танцы»
Стало известно, кого хотел освободить арестованный начальник колонии Артем Евсеенко
Все в дыму: в Октябрьском районе загорелась мусорная свалка
Пусти меня тоже! Посмотрите, как котята делят качели