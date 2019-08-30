В Новосибирске пропала 14-летняя школьница, но выглядит она старше

СЕГОДНЯ 09:48 2019-08-30T10:03:14+03:00

О том, где может находиться подросток, ничего не известно уже три дня

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Волонтеры просят помощи в поиске 14-летней Виктории Меретиной, которая пропала в Ленинском районе Новосибирска. 27 августа она ушла из дома по улице Бийская в неизвестном направлении и до сих пор ее местоположение неизвестно.

— Приметы: рост 165 сантиметров, нормального телосложения, волосы темно-русые, глаза голубые. В день пропажи предположительно была одета в черную спортивную ветровку, черные спортивные штаны и белые кроссовки, — говорится в ориентировке поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Отмечают, что девушка выглядит старше своих лет.

— Отработанные нами свидетельства, просмотры видеокамер, а также через друзей по соцсетям ничего не дали. Сейчас мы ищем очевидцев, кто может что-либо знать о местонахождении Виктории, — добавила руководитель поисково- спасательного отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.

Если вы располагаете какой-либо информацией о том, где сейчас может находиться подросток, сообщите об этом волонтерам поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» по номеру телефона 8-800-700-54-52 или сообщить в полицию по единому номеру 112.

О местонахождении Виктории ничего не известно с 27 августа. Фото: "Лиза Алерт Новосибирск".

ИСТОЧНИК KP.RU