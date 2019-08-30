В Новосибирске пропала 14-летняя школьница, но выглядит она старше
Волонтеры просят помощи в поиске 14-летней Виктории Меретиной, которая пропала в Ленинском районе Новосибирска. 27 августа она ушла из дома по улице Бийская в неизвестном направлении и до сих пор ее местоположение неизвестно.
— Приметы: рост 165 сантиметров, нормального телосложения, волосы темно-русые, глаза голубые. В день пропажи предположительно была одета в черную спортивную ветровку, черные спортивные штаны и белые кроссовки, — говорится в ориентировке поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».
Отмечают, что девушка выглядит старше своих лет.
— Отработанные нами свидетельства, просмотры видеокамер, а также через друзей по соцсетям ничего не дали. Сейчас мы ищем очевидцев, кто может что-либо знать о местонахождении Виктории, — добавила руководитель поисково- спасательного отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.
Если вы располагаете какой-либо информацией о том, где сейчас может находиться подросток, сообщите об этом волонтерам поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» по номеру телефона 8-800-700-54-52 или сообщить в полицию по единому номеру 112.
О местонахождении Виктории ничего не известно с 27 августа. Фото: "Лиза Алерт Новосибирск".
ИСТОЧНИК KP.RU