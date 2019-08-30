2019-08-30T08:16:52+03:00
Происшествия

Угонщики атаковали: в Новосибирске за ночь пропали Lexus, Honda Fit и отечественная «семерка»

Кроме этого, свою машину не нашел владелец Toyota RAV4
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Полиция просит людей сообщать, если увидят похищенные автомобили.Полиция просит людей сообщать, если увидят похищенные автомобили.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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За ночь с 29 на 30 августа неизвестные похитили в Новосибирске как минимум три автомобиля. По данным областного управления МВД России, от дома Чекалина, 19 угнали белый перламутровый Lexus RX 350, на Вертковской, 6 владелец не нашел своей серебристой Honda Fit, а от Макаренко, 31 укатили зеленую «семерку».

Утром пятницы в МВД обратился хозяин и другой машины – синей Toyota RAV4. Но владелец не уверен, что автомобиль пропал с Давыдова, 1 именно этой ночью.

Номера автомобилей – следующие: Lexus RX 350 - Х 786 УА 123, Honda Fit - А 845 КА 154, ВАЗ 2107 - О 917 МА 54, Toyota RAV4 - Н690АО 154.

- В случае обнаружения или имеющейся информации о месте нахождения автомобиля, просим обращаться по телефону «102», - обращается к новосибирцам полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU

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