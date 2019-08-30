Электронный Сусанин: сибиряк послушался навигатор и устроил аварию

СЕГОДНЯ 07:05 2019-08-30T07:06:13+03:00

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Казусная авария произошла в Первомайском районе Новосибирска. Водитель фуры послушал навигатор, попав в аварию.

— Накануне вечером дальнобойщик с госномерами республики Хакасия ехал по Бердскому шоссе в сторону центра города. В районе остановки «Звездная» навигатор повел его направо через переезд, который стал закрываться. Водитель грузового автомобиля начал двигаться назад и проломил забор, — поделился подписчик в группе Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

Спустя некоторое время в поврежденное ограждение врезался кроссовер Honda CR-V. Иномарка получила различные повреждения кузова, оказалась оторвана защита.

Прибывшие сотрудники ГИБДД оформили два ДТП. В первом случае столкновение фуры с забором, и вторая авария — наезд «Хонды» на препятствие. При этом владелец кроссовера остался недоволен таким исходом, поскольку так как он вряд ли получит компенсацию за аварию.

Пользователи соцсетей замечают:

— Главный навигатор должен быть в голове.

Дальнобойщик послушал навигатор и устроил аварию на дороге, проломив ограждение.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

ИСТОЧНИК KP.RU