Электронный Сусанин: сибиряк послушался навигатор и устроил аварию
Казусная авария произошла в Первомайском районе Новосибирска. Водитель фуры послушал навигатор, попав в аварию.
— Накануне вечером дальнобойщик с госномерами республики Хакасия ехал по Бердскому шоссе в сторону центра города. В районе остановки «Звездная» навигатор повел его направо через переезд, который стал закрываться. Водитель грузового автомобиля начал двигаться назад и проломил забор, — поделился подписчик в группе Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».
Спустя некоторое время в поврежденное ограждение врезался кроссовер Honda CR-V. Иномарка получила различные повреждения кузова, оказалась оторвана защита.
Прибывшие сотрудники ГИБДД оформили два ДТП. В первом случае столкновение фуры с забором, и вторая авария — наезд «Хонды» на препятствие. При этом владелец кроссовера остался недоволен таким исходом, поскольку так как он вряд ли получит компенсацию за аварию.
Пользователи соцсетей замечают:
— Главный навигатор должен быть в голове.
Дальнобойщик послушал навигатор и устроил аварию на дороге, проломив ограждение.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
ИСТОЧНИК KP.RU