2019-08-30T06:36:41+03:00
Общество

«Нравится мне, когда ты голая»: новосибирцы обнаружили камеру в примерочной магазина

Пользователи соцсетей с юмором отнеслись к неожиданной находке в примерочной
Надежда ЯРКОВА
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Девушка обнаружила камеру в примрочной магазина.Девушка обнаружила камеру в примрочной магазина.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Жительница Новосибирска пожаловалась на камеру видеонаблюдения, которую она заметила в одной из примерочных в магазине.

— Скажите, разрешено снимать в примерочной и куда можно обратиться? Это нормально? — поделилась своим возмущением в группе «Ревизорро Новосибирск» подписчица.

Пользователей соцсетей такая находка в примерочной магазина не удивила, зато стала поводом для шуток. Вот что пишут комментаторы:

— Сверху вид на женщин неинтересный, камеры нужно в пол монтировать.

— За руку с охранником не здоровайтесь.

— Просто напишите, где это и народ завалит жалобами этот магазин.

— Так с чего взяли, что камера в примерочную смотрит? А снимать, кто сколько вещей занес, кто сколько вынес можно и законно, — добавляют другие.

Новосибирцы с юмором отнеслись к камере в примерочной. Фото: vk.com/revizorro_nsk54.

Новосибирцы с юмором отнеслись к камере в примерочной. Фото: vk.com/revizorro_nsk54.

ИСТОЧНИК KP.RU

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