«Нравится мне, когда ты голая»: новосибирцы обнаружили камеру в примерочной магазина
Жительница Новосибирска пожаловалась на камеру видеонаблюдения, которую она заметила в одной из примерочных в магазине.
— Скажите, разрешено снимать в примерочной и куда можно обратиться? Это нормально? — поделилась своим возмущением в группе «Ревизорро Новосибирск» подписчица.
Пользователей соцсетей такая находка в примерочной магазина не удивила, зато стала поводом для шуток. Вот что пишут комментаторы:
— Сверху вид на женщин неинтересный, камеры нужно в пол монтировать.
— За руку с охранником не здоровайтесь.
— Просто напишите, где это и народ завалит жалобами этот магазин.
— Так с чего взяли, что камера в примерочную смотрит? А снимать, кто сколько вещей занес, кто сколько вынес можно и законно, — добавляют другие.
Новосибирцы с юмором отнеслись к камере в примерочной. Фото: vk.com/revizorro_nsk54.
ИСТОЧНИК KP.RU