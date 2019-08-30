«Не выпрыгнула бы»: лиса в окне многоэтажки озадачила соцсети
В Новосибирске, в окне одной из квартир в Октябрьском районе прохожие заметили живую лису, бегающую по подоконнику.
— «Хомячок был в детстве, собачка и у соседа есть, кошечки — скучно»,— подумал житель квартиры на улице Бориса Богаткова, и завел лису, — так подписал приславший в группу Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в «Инстаграме» автор свое видео.
Пользователи соцсетей тут же стали обсуждать столь экзотичное для квартиры животное. Они разделились на два лагеря: тех, кому жалко запертую в квартире лису и тех, кто считает, что животное в надежных руках. Вот что они пишут в комментариях:
— Мне жалко ее. Это издевательство держать дикую лису в квартире.
— Бедная. На улицу хочет, мучается.
— Завести — завел, погулять — забыл.
— Я больше переживаю за открытую форточку. Не выпрыгнула бы.
— Это домашнее животное. Видели мы с дочкой как гуляют с ней. И гладить себя дает. Ее взяли так же маленькую в 2,5 месяца так же с квартиры. Сейчас ей 1,5 года. Давно там живет, — добавляет кто-то.
— Животное никто не мучает, она ручная и очень ласковая. Это ее обычное поведение, ничего особенного.
— А хозяин жив еще? А то может уже съела.
Лиса в окне многоэтажки озадачила соцсети.
ИСТОЧНИК KP.RU