Слетел с трассы: 28-летний водитель погиб в опрокинувшейся «Девятке»

СЕГОДНЯ 03:13 2019-08-30T03:19:04+03:00

Изменить размер текста: A A

Под Новосибирском в аварии погиб водитель. Его машина опрокинулась в кювет на проселочной дороге.

— Авария произошла в четверг, 29 августа около 10:40 утра на 88-м км дороги К-21 «Дубровка — Маслянино». Водитель за рулем ВАЗ-2109, ехавший со стороны села Дубровка в направлении рабочего поселка Маслянино, не справился с управлением. Его машина съехала в кювет, после чего опрокинулась, - рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

В результате ДТП водитель получил травмы, не совместимые с жизнью.

На месте аварии работали сотрудники полиции. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Водитель не справился с управлением и машина слетела в кювет. Фото: МВД по Новосибирской области.

ИСТОЧНИК KP.RU