Говорили, такое у каждой пятой, а оказалось - две опухоли с кулак: врачи 5 лет не могли диагностировать рак у сибирячки

СЕГОДНЯ 18:13 2019-08-29T18:38:52+03:00

Настя узнала о том, что больна, пять лет назад. Фото: личный архив.

Девушка уже прошла 18 курсов химиотерапии, но сейчас без помощи ей не справиться: нужны дорогие лекарства

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31-летняя Анастасия Сыщенко - социальный работник в Новосибирской клинической психиатрической больнице № 3. Пять лет назад врачи поставили ей страшный диагноз - рак.

— У меня еще в 2009 году появились боли внизу живота, ниже пупка, — рассказала КП-Новосибирск Анастасия Сыщенко. — Врачи говорили, что это — киста яичника, и утверждали, что она пройдет сама.

То, что это не так, выяснилось после того, как гастроэнтеролог отправил Анастасию на МРТ. Обследование показало, что у Анастасии уже на тот момент была III стадия рака яичников и метастазы в матке, сальнике, брюшине, даже аппендиксе. Сибирячку ту же прооперировали, но впереди девушке предстояли еще долгие курсы химиотерапии.

— Хирург потом сказал, что успели в самый последний момент. Опухоли были размером с кулак, — говорит девушка. — Потом врач пришла ко мне в палату, присела на край кровати и сказала, что уже завтра у меня назначена первая химия.

На лекарства Насте нужны 25 тысяч рублей в месяц. Фото: личный архив.

Всего за свою жизнь Анастасия прошла 18 курсов химиотерапии, но борьба девушки за свою жизнь все еще продолжается. В 2019 году у нее случился второй рецидив болезни, что снова означало курсы химии и долгое восстановление. Несмотря на то, что сейчас ее состояние обозначено как ремиссия, девушке приходится пить специальные препараты для восстановления организма. А еще - лекарства для снятия побочных эффектов, таких как, например, головокружение или тошнота. В месяц на такие медикаменты девушка тратит примерно по 25 тысяч в месяц.

— Несмотря на то, что я не переставала работать на период химиотерапии, своих средств мне все равно было бы мало, чтобы закрыть все свои расходы, — утверждает девушка. — Если бы не поддержка моих подписчиков, друзей и близких, которые раз за разом организовывают сборы, то вообще мое прохождение «химии» было бы под большим вопросом.

Если и вы готовы помочь, то перевести Анастасии деньги можно на номер карты Сбербанка — 4276 4414 9785 7982.

ИСТОЧНИК KP.RU