Что это такое? Сибиряк нашел собаку-оборотня в луже гудрона
Житель Чанов Новосибирской области спас попавшую в лужу с гудроном енотовидную собаку. Мужчина сутки отмывал животное от липкой жидкости, а когда помог, собака сбежала.
— Это произошло в начале недели, попал бедолага в лужу с битумом и увяз по самую голову. Я чисто случайно увидел и вытащил его оттуда. Забрал к себе домой, пробовал мыть, сначала отмыл мало. Пришлось ехать покупать еще масло, тяжело очень отмывается шерсть, — рассказал КП — Новосибирск сотрудник Чановского отряда аварийно-спасательной службы Новосибирской области Сергей Воронченко.
Мужчина, который нашел животное в гудроне, оказался работником спасательной службы. Фото: Сергей Воронченко.
Мужчина отметил, что, несмотря на то, что он ему помогал, животное при любой возможности пыталось поскорее убежать.
Сергей отмывал животное, используя подсолнечное масло и солярку. Позже он планировал отпустить его обратно, в естественную среду обитания. Но собака решила уйти не прощаясь.
— Литров десять на него масла ушло. На сто процентов не отмылось, но бегать будет. Он сам сбежал. Вчера вечером думал: сейчас покормлю, да увезу, чтобы отпустить. Пришел, а он уже сбежал, — добавил Сергей.
Справка: Енотовидная собака, или енотовидная уссурийская лиса, или уссурийский енот, или енотка — хищное всеядное млекопитающее семейства псовых. Енотовидная собака-оборотень, тануки, является известным персонажем японской мифологии. В отличие от кицунэ (оборотня-лисы), он не злой. Иногда тануки любит подшутить над человеком, но и самому ему часто достается — ведь он доверчивый и невезучий. Тануки может превращаться в человека и даже в предмет. В одной сказке, например, речь идет о том, как тануки превратился в чайник и его поставили на огонь.
Сибиряк сутки отмывал бедное животное от гудрона при помощи масла. Фото: Сергей Воронченко.
ИСТОЧНИК KP.RU