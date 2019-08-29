2019-08-29T11:29:19+03:00
Дом. Семья

Что это такое? Сибиряк нашел собаку-оборотня в луже гудрона

По стечению обстоятельств, спаситель работает спасателем в АСС НСО
Надежда ЯРКОВА
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Житель Чанов предположил, что найденное животное - енотовидная собака. Фото: vk.com/chyrniyibeliyspisok_chany.Житель Чанов предположил, что найденное животное - енотовидная собака. Фото: vk.com/chyrniyibeliyspisok_chany.
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Житель Чанов Новосибирской области спас попавшую в лужу с гудроном енотовидную собаку. Мужчина сутки отмывал животное от липкой жидкости, а когда помог, собака сбежала.

— Это произошло в начале недели, попал бедолага в лужу с битумом и увяз по самую голову. Я чисто случайно увидел и вытащил его оттуда. Забрал к себе домой, пробовал мыть, сначала отмыл мало. Пришлось ехать покупать еще масло, тяжело очень отмывается шерсть, — рассказал КПНовосибирск сотрудник Чановского отряда аварийно-спасательной службы Новосибирской области Сергей Воронченко.

Мужчина, который нашел животное в гудроне, оказался работником спасательной службы. Фото: Сергей Воронченко.

Мужчина, который нашел животное в гудроне, оказался работником спасательной службы. Фото: Сергей Воронченко.

Мужчина отметил, что, несмотря на то, что он ему помогал, животное при любой возможности пыталось поскорее убежать.

Сергей отмывал животное, используя подсолнечное масло и солярку. Позже он планировал отпустить его обратно, в естественную среду обитания. Но собака решила уйти не прощаясь.

— Литров десять на него масла ушло. На сто процентов не отмылось, но бегать будет. Он сам сбежал. Вчера вечером думал: сейчас покормлю, да увезу, чтобы отпустить. Пришел, а он уже сбежал, — добавил Сергей.

Справка: Енотовидная собака, или енотовидная уссурийская лиса, или уссурийский енот, или енотка — хищное всеядное млекопитающее семейства псовых. Енотовидная собака-оборотень, тануки, является известным персонажем японской мифологии. В отличие от кицунэ (оборотня-лисы), он не злой. Иногда тануки любит подшутить над человеком, но и самому ему часто достается — ведь он доверчивый и невезучий. Тануки может превращаться в человека и даже в предмет. В одной сказке, например, речь идет о том, как тануки превратился в чайник и его поставили на огонь.

Сибиряк сутки отмывал бедное животное от гудрона при помощи масла. Фото: Сергей Воронченко.

Сибиряк сутки отмывал бедное животное от гудрона при помощи масла. Фото: Сергей Воронченко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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