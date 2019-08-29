«Пик летать не сможет никогда»: люди сделали из совенка инвалида

СЕГОДНЯ 09:19 2019-08-29T09:19:53+03:00

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Новосибирские волонтеры выхаживают совенка, который никогда не сможет летать из-за человеческой глупости.

— Это Пик. Он — подросток длиннохвостой неясыти, подобранный людьми еще слетком со сломанным крылом. Он приехал к нам из Омска примерно через месяц после того, как нашедшие его люди разместили объявление о том, что пристраивают сову на одном из сайтов продаж. Птицу как бы «отдавали», но каждый сводился к уговорам передать животное, нуждающееся в медицинской помощи, как можно скорее. В «операции по спасению» Пика участвовали люди из Москвы и Омск, и несколько неравнодушных жителей нашего города. Все они пытались договориться о передаче птицы, но всегда находились какие-то причины, по которым совенка не могли отправить ни в один из Центров помощи, — описали ситуацию в Центре реабилитации диких животных (ЦРХП НСО).

И упущенное время сыграло с птенцом свою роль.

— От отсутствия правильного рациона у совенка нарушился обмен веществ, линька затянулась, перья выросли ломкими, а на голове образовалась «проталинка». Работа ЖКТ у него нарушена, а на фоне минерального дисбаланса и деформирующего вектора нагрузок на больное крыло, кости искривились. Перелом крыла у птицы сросся неправильно, без посещения врача, рентгена и медикаментов. Теперь одно крыло птица держит, как и полагается, а второе висит без малейших надежд на движение, к тому же зрительно одно гораздо длиннее второго, — сетуют волонтеры.

По словам работников Центра, о выпуске птицы на волю теперь не может быть и речи совсем. Единственное, чем можно помочь малышу — хирургически скорректировать сломанное крыло по нужной форме, чтобы оно не доставляло ему дискомфорта, и передать в самые добрые руки на постоянное место жительства.

Волонтеры добавляют, что если бы драгоценное время не было упущено, люди были бы более уверены в своих желаниях и решениях помочь птице, это могло бы в корне изменить ее судьбу, подарив шанс на волю, пару и потомство.

— А сейчас мы имеем лишь прирученного, больного птенца со сложным переломом крыла и массой проблем, решать которые придется не один год. Это еще один грустный, но поучительный урок о том, что может сделать с животным человеческое промедление и нежелание отдавать животное специалистам. Подбирая пострадавшего зверя или птицу, вы берете на себя ответственность за их жизнь. Так позаботьтесь о том, чтобы спасти эту жизнь, а не загубить.

ИСТОЧНИК KP.RU