2019-08-29T08:27:44+03:00
Общество

Анатолий Локоть: чтобы достроить Дзержинскую ветку метро, нужны 18 миллиардов рублей

Глава города принял участие в предвыборных дебатах
Татьяна СОЛОВОВА
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Анатолий Локоть на дебатах.Анатолий Локоть на дебатах.
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На радио «Городская волна» прошли предвыборные дебаты, в которых, несмотря на свою занятость, участвовал мэр Анатолий Локоть. Посвящены они были городскому строительству - теме, очень важной для Новосибирска.

Глава города начал свою речь с соболезнования семьям рабочих, погибших при обрушении стены на улице Ударной. Анатолий Евгеньевич предложил всем присутствующим кандидатам почтить память погибших.

После мэр Новосибирска освятил одну из самых важных проблем столицы Сибири - строительства метро. Анатолий Локоть подчеркнул, что завершение строительства тоннеля до станции «Золотая нива» может обойтись в 800-900 миллионов рублей, а реализация всего направления до конца (всей Дзержинской ветки) до 18 миллиардов.

Ответил Анатолий Евгеньевич и на вопрос Олега Викторовича о том, будет ли сохраняться природная среда на месте строительства ЛДС, в частности пойму реки Тула, в месте её впадения в Обь. Градоначальник отметил, что вокруг стадиона планируется строительство велодорожек, беговых дорожек – целой инфраструктуры для занятий спортом. Идёт обсуждение с участием крупных инвесторов, о вариантах обустройства набережной в этом месте. А планируемая станция метро «Спортивная» будет загружена плотно, не только во время проведения спортивных мероприятий в новом ЛДС: эта территория планируется к развитию именно как зона отдыха и занятий спортом.

Анатолий Локоть выглядел на дебатах очень уверенно, уважительно отнёсся к оппонентам и достойно ответил на все вопросы, раскрыл все темы прошедших дебатов и проявил себя лидером предвыборной гонки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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