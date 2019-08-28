Застройщика, укравшего 145 миллионов рублей у новосибирских дольщиков, отправили в колонию

СЕГОДНЯ 06:40 2019-08-28T06:46:10+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 28 августа Центральный районный суд Новосибирска вынес приговор Виктору Лучкину, который украл более 145 миллионов рублей у дольщиков.

— Суд установил, что с 10 ноября 2009 по 26 ноября 2015 года Виктор Лучкин являлся директором ООО «Олимпийский» и председателем правления ЖСК «Три Богатыря». Обманным путем он заключал предварительные договоры об участии в долевом строительстве, договоры займа, а также о порядке оплаты паевого взноса по жилому дому по улице Гоголя 205 стр. в Дзержинском районе Новосибирска. Однако свои обязательства перед дольщиками Лучкин не исполнил, жилой дом на Гоголя 205 он так и не построил, оставив людей без квартир и парковочных мест. В общей сложности он обманул 73 человека, — сообщили в областной прокуратуре, добавив, что деньгами он распорядился по собственному усмотрению.

В суде Лучкин свою вину не признал, сказав, что умысла красть деньги у него не было. По его словам, они были направлены на цели, исключительно связанные со строительством данного дома.

— Суд признал Виктора Лучкина виновным в хищении 145 миллионов рублей. Ему назначено наказание в виде шести лет лишения свободы в исправительной колонии, — рассказала КП - Новосибирск помощник прокурора Ксения Короед.

Она добавила, что гражданские иски на общую сумму в 145 миллионов рублей, заявленные потерпевшими, суд удовлетворил. После вступления приговора в законную силу, судебным приставам будет направлен исполнительный лист для взыскания с Лучкина денег для их удовлетворения.

ИСТОЧНИК KP.RU