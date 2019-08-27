2019-08-27T17:35:26+03:00
Общество

Нуждается в медицинской помощи: в Новосибирске ищут пропавшего жителя Томска

Последний раз мужчину видели в нашем городе 19 августа
Алена КУЛЕШОВА
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Пропавшего томича ищут в Новосибирске. Фото: "Лиза Алерт Томск"Пропавшего томича ищут в Новосибирске. Фото: "Лиза Алерт Томск"
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Поисковой отряд «Лиза Алерт» Новосибирск просит помощи в поиске пропавшего жителя Томска Токмакова Сергея Владимировича. Мужчина пропал на территории города Томск, но последний раз его видели в Новосибирске 19 августа, с этого момента его местоположение остается неизвестным.

— Приметы: рост 164 сантиметра, худощавое телосложение, темно-русые короткие волосы, карие глаза, — сообщается в ориентировке поискового отряда «Лиза Алерт» Томск. — На момент своего исчезновения мужчина был одет в голубую футболку и серые джинсы. На ногах у пропавшего были бежевые мокасины.

Волонтеры также сообщают, что мужчина может нуждаться в медицинской помощи.

Если вы знаете что-нибудь о том, где сейчас может находиться Сергей Владимирович или вы просто видели его на улице, сразу же сообщите об этом по номеру телефона 8-800-700-54-52 или сообщите в полицию по единому номеру 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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