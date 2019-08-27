Новосибирская прокуратура нашла в сети инструкции по изготовлению взрывчатки

СЕГОДНЯ 16:15 2019-08-27T16:15:38+03:00

Прокуратура Новосибирска обнаружила в сети инструкцию к изготовлению взрывчатки и взрывных устройств. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

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Прокуратура Центрального района города Новосибирска по результатам мониторинга в июне 2019 года выявила нарушения закона в сфере оборота запрещенного оборудования и средств в интернете. Правоохранительным органам удалось установить, что сразу на двух сайтах в сети содержалась информация о том, как правильно изготавливать самодельную взрывчатку и взрывные устройства.

— Прокурор Центрального района направил исковое заявление в Железнодорожный районный суд города Новосибирска, чтобы данную информацию, содержащую подобные инструкции, признали запрещенной к публикации в средствах массовой информации и в информационно-телекоммуникационных сетях, — сообщили в пресс-службе Прокуратуры Новосибирской области.

Суд принял решение удовлетворить требования районного прокурора в полном объеме. В настоящее время, работа на данном направлении продолжена.

ИСТОЧНИК KP.RU