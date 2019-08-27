Сбил подростка: 36-летний мужчина наехал на на велосипедиста

СЕГОДНЯ 14:16 2019-08-27T14:16:44+03:00

Водитель сбил подростка в одном из дворов. Фото: ГИБДД Новосибирск

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Сегодня, в Октябрьском районе, произошла авария.Сибиряк ехал со стороны улицы Ключ-Камышенская плато в сторону улицы Взлетной. Мужчина 36-лет сбил подростка, который ехал на велосипеде.

— Мужчина ехал по двору по улице Ключ — Камышенское плато. Возле одного из домов он сбил подростка на велосипеде. Оказалось, что пострадавшему молодому человеку всего 15 лет, - сообщил корреспонденту КП-Новосибирск инспектор пропаганды ГИБДД Владислав Савченков.

На место ДТП сразу же выехал экипаж ГИБДД. Подростка увезли в больницу, чтобы выяснить какие травмы он получил при столкновении с автомобилем. Сотрудники ГИБДД остались на месте происшествия оформлять аварию.

— У мальчика перелом ноги в двух местах, — рассказал инспектор пропаганды ГИБДД Владислав Савченков.

ИСТОЧНИК KP.RU