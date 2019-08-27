Бизнес и еда: в Новосибирске открывается проект «Школа гастрономического бизнеса»

СЕГОДНЯ 10:52 2019-08-27T10:52:29+03:00

Бесплатная Школа гастрономического бизнеса будет состоять из двух образовательных потоков и объединит не меньше сотни участников

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В городе объявлен старт второго набора в проект «Школа гастрономического бизнеса». Образовательный проект министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства и Федерации рестораторов и отельеров Сибири начнет свою работу в сентябре и октябре 2019 года.

— Программа будет состоять из десяти практико-ориентированных модулей на 20 тем, а также будет включать теорию и практику. Экспертами проекта выступят владельцы успешных заведений, специалисты в областях автоматизации заведения, финансовой господдержки, налогообложения, продвижения и антикризисного управления, а также бизнес-консультанты, шеф-повара и HR-менеджеры. На своих занятиях они расскажут об экономике ресторана, государственной и региональной поддержки бизнеса, научат продвижению услуг, а также правильному партнерству с торговыми центрами и инвесторами, — рассказали в Министерстве промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области.

Материал будет полезен начинающим и действующим предпринимателям в сфере ресторанного бизнеса, сотрудникам заведений сегмента HoReCa, а также специалистам, занимающимся продвижением услуг компаний.

В ведомстве добавили, что слушателями школы могут стать как индивидуальные предприниматели, так и субъекты малого и среднего бизнеса. По завершении занятий участники будут иметь готовый проект развития своего заведения, массу полезных знакомств и сертификат о прохождении обучения.

ИСТОЧНИК KP.RU