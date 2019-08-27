2019-08-27T08:40:17+03:00
Общество

Закрыли пенопластом и замотали скотчем: на въезде в Новосибирск изуродовали видеокамеру

Камеру видеофиксации нарушений заклеили на въезде в Новосибирск со стороны Бердска
Надежда ЯРКОВА
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Неизвестные решили заклеить камеру пенопластом и скотчем. Фото: vk.com/avto54policeНеизвестные решили заклеить камеру пенопластом и скотчем. Фото: vk.com/avto54police
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Неизвестные закрыли пенопластом камеру видеонаблюдения, а для надежности приклеили ее скотчем — теперь водители могут проезжать этот участок, не переживая, что могут получить штраф.

Камера видеофиксации расположена на федеральной трассе Р-256, на въезде в Новосибирск, возле железнодорожного переезда перед Речкуновкой. Фото с «инновационным решением» проблем со штрафами появилось в группе «ДПС-Контроль Бердск и НСК (НСО). Автопомощь Бердск» в соцсети в «ВКонтакте».

Пользователи соцсетей оценили чувство юмора тех, кто сделал это «доброе» дело. Вот что они пишут об этом в комментариях:

— Психанули, наверное.

Но есть и такие, кто считает этот поступок безответственным.

— Там вообще-то реально люди ходят по этому переходу, что на фото. И это не чей-то каприз, там несколько человек погибли, прежде чем знаки эти поставили и переход сделали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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