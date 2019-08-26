2019-08-26T15:34:43+03:00
Общество

С баяном под облака: новосибирский парапланерист поднял музыканта в небо

Спортсмен и баянист вместе снимали клип на песню «Женщина в синем халате»
Алена КУЛЕШОВА
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Парапланерист из Новосибирска поднял баяниста под облака. Фото: Андрей КращукПарапланерист из Новосибирска поднял баяниста под облака. Фото: Андрей Кращук
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Новосибирский парапланерист Александр Орлов решил пролететь под облаками вместе с баянистом. Мужчины пробыли на высоте 600 метров около 12 минут и успели снять музыкальный клип.

— Эта идея возникла у нас с Андреем Кращуком примерно неделю назад, когда мы случайно встретились на музыкальном фестивале, — рассказал КП-Новосибирск Александр Орлов. — Три года назад я уже снимал клип «в полете» с другими музыкантами, за тот ролик мы получили первое место на конкурсе. И как раз-таки награду за это мне вручал Андрей. А теперь у него появилось желание самому поучаствовать в чем-то таком. Ну и мы и собрались, практически спонтанно, без подготовки - и полетели.

Съемки проходили на парадроме «Бердск-Южный», спортсмены оделись в одинаковые красные рубашки, закрепили на шляпе пилота камеру «GoPro», а во время полета музыкант дважды успел сыграть песню «Женщина в синем халате».

Музыкант спел под облаками песню «Женщина в синем халате» . Фото: Андрей Кращук

Музыкант спел под облаками песню «Женщина в синем халате» . Фото: Андрей Кращук

— Сначала он хотел спеть несколько песен, но я решил, что пусть у нас будет лучше хороший клип с одной песней, — говорит парапланерист. — Поэтому Андрей два раза спел одну и ту же песню, чтобы у нас был запасной вариант. Правда, последний куплет ему пришлось заканчивать уже на земле — времени в полете было мало.

По словам спортсмена, летать было нелегко, так как погода в тот день совсем не располагала к этому.

— Управлять парапланом было сложно, в воздухе нас постоянно раскачивало, — вспоминает Александр Орлов. — К тому же, Андрей летал первый раз, ну и боялся, соответственно. Хотя, во время нашего первого полета, он был так занят музыкой, что даже ничего толком не увидел. Потом вечером еще раз с ним полетели, просто для того, чтобы он полюбовался видом.

Новосибирский парапланерист поднял баяниста в небо.

ИСТОЧНИК KP.RU

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