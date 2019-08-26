Накопили и не платят: долги новосибирцев за тепло и горячую воду перевалили за 2 миллиарда рублей

СЕГОДНЯ 09:09 2019-08-26T09:09:46+03:00

В Новосибирске долги за тепло и горячую воду перевалили за 2,4 миллиарда рублей. Фото: Андрей КОПАЛОВ

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Как правило, жители Новосибирска копят долги из-за низкой платежеспособности, забывчивости, а также безответственного отношения

— По итогам работы за 7 месяцев 2019 года. По состоянию на 1 августа долги жителей и различных организаций Новосибирска за тепло и горячую воду перед теплоэнергетиками составила почти 2,5 миллиарда рублей, — сообщают в пресс-службе СГК.

Согласно данным за семь месяцев 2019 года в отношении физических лиц было вынесено более 11 тысяч судебных приказов о взыскании задолженности в пользу организации. Судебные приставы наложили 765 арестов на имущество должников, с них взыскано более 93 миллионов рублей.

— Причины накопившейся задолженности могут быть разные — низкий уровень платежеспособности, забывчивость или безответственное отношение к своим обязательствам. В целом, каждый год платежная дисциплина растет, но уровень ее по-прежнему вызывает беспокойства. Иногда только крайние меры, как запрет на выезд за границу либо арест имущества, заставляют должников рассчитаться за отопление и горячую воду, — прокомментировал директор теплосбытового подразделения СГК в Новосибирске Дмитрий Григорович.

На имущество должников наложено 23 ареста, взыскано более 101 миллиона рублей. Задолженность жилищных организаций составляет на данный момент более 222 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU