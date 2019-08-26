«Схватил за шкирку и поднял»: хищная птица унесла кота на крышу

СЕГОДНЯ 08:36 2019-08-26T08:36:15+03:00

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Жители Центрального района Новосибирска стали переживать за своих кошек и маленьких собак, ведь в небе появились коршуны. Глядя на такую крупную птицу, легко представить, как она уносит любимого домашнего питомца на небеса (во всех смыслах). Поэтому неудивительно, что на сервисе «Яндекс Район» разгорелось бурное обсуждение: действительно ли коршуны способны поднять в воздух животное размером с кошку?

— Здесь в центре, между домов летают коршуны, добычу высматривают. У меня кот 5 кг нежится на террасе, могут утащить? Он валенок, на них даже не смотрит, — спрашивает Игорь, один из пользователей форума.

Большинство считают, что, несмотря на грозный вид, коршуны — это падальщики, и они предпочитают есть то, что уже не живо, либо совсем мелких животных по типу мышей или рыб. Но из любого правила есть исключения.

— Коллега по работе рассказывал: у него на даче коршун схватил его кота за шкирку, поднял метров на двадцать (а кот у него крупный) и отпустил. Кот упал на крышу дома — потом снимали с крыши напуганное животное, — делится историей другой участник форума.

ИСТОЧНИК KP.RU