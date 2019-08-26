«Цвет — вырви глаз»: блогерша покрасила «Жигули» в розовый ради тренера

СЕГОДНЯ 05:02 2019-08-26T06:45:18+03:00

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Алена Шишкина — инстаграм-блогер из Новосибирска. Больше месяца назад она поссорилась со своим тренером — причиной стало опоздание на тренировку. Это было не в первый раз, поэтому мужчина отказался заниматься с ней дальше. Заслужить прощение можно было только одним способом — приехать в зал на «розовой жиже». Алена не поняла, что это такое и обратилась за помощью к своим подписчикам.

Оказалось, что тренер имел ввиду розовые «жигули». Вместе с друзьями и подписчиками, девушка начала искать отечественную классику, достойную перекраски в розовый цвет. Отсеяв кучу битых, ржавых и просто уставших машин, общими усилиями был найден ВАЗ 2101, у которого по ПТС был один владелец. Машину в этот же день загнали в автосервис, где ее перекрасили в розовый цвет.

— На станции говорят, что она выедает глаза — цвет яда! Все с ней фоткаются! — пишет в своем инстаграме Алена.

27 августа в автосервисе закончат колдовать над «розовой жижей», в честь чего счастливая хозяйка авто устраивает вечеринку. Вход бесплатный, но нужно соблюдать дресс-код: разрешены только розовые и белые вещи — под цвет машине.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="272" height="480" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/728004" frameborder="0"></iframe> Блогерша покарасила «Жигули» в розовый ради тренера.

ИСТОЧНИК KP.RU