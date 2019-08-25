2019-08-25T08:51:49+03:00
Общество

От Новосибирска до Гибралатара: сибиряки проехали более 60 городов на машине

Влюбленные хотят добраться до Африки в ближайшее время
Анна ПАШАГИНА
Поделиться:
Фотография сделана на самой западной точке континентальной Европы. Фото: Instagram sofosofi001.Фотография сделана на самой западной точке континентальной Европы. Фото: Instagram sofosofi001.
Изменить размер текста:

Новосибирец Анатолий Гомзяков и его девушка Софья путешествуют по миру. Молодые люди решили отправиться смотреть другие города и страны на машине из Новосибирска. На сегодняшний день ребята проехали больше 20 тысяч километров.

— Решили поехать просто потому, что у нас есть машина. Мы особо не думали даже, на чем ехать, и не планировали забраться так далеко. Изначально целью были Грузия и Турция, но в процессе мы увлеклись, — рассказал Анатолий Гомзяков, корреспонденту КП-Новосибирск.

На машине пара из Сибири проехала более 60 городов. Из самых знаковых — Тбилиси, Стамбул, Париж, Амстердам, Брюссель. Анатолий уверяет, что этот список намного длиннее.

На такой уютой машине молодая пара отправилась в путешествие. Фото: Instagram avgomzyakov

На такой уютой машине молодая пара отправилась в путешествие. Фото: Instagram avgomzyakov

Автомобиль сибиряки обустраивали уже по ходу поездки. Например, магнитолу молодые люди купили в Грузии.

— Сложнее всего найти длительную парковку в Европе. Цены в Европе кусачие, плюс наша машина не подходит по высоте в подземные гаражи, — говорит Анатолий. — Запарковаться в каждом новом городе — это всегда квест. Даже на 3 дня.

Сейчас в планах у молодых людей доехать до Гибралтара: они хотят переправиться оттуда в Африку и немного погостить там. В Новосибирск путешественники должны доехать к ноябрю.

Молодой человек в восторге от такой спонттанной поездки. Фото: СОЦСЕТИ

Молодой человек в восторге от такой спонттанной поездки.Фото: СОЦСЕТИ

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Ушел за грибами»: пропавшего новосибирца со шрамом ищут в лесу с квадрокоптерами
Под Новосибирском машина улетела с трассы в кювет: водитель погиб
«Нужно оставаться человеком»: водитель маршрутки бесплатно довез пенсионерку
«А что с грудью?»: русскую Барби раскритиковали в соцсетях за неудачную пластику
«Ваша беременность — ваша проблема»: парень не уступил будущей маме место в метро
«Выплеснула все, что накопилось в душе»: девочка-инвалид прочтет стихотворение Игорю Крутому
«Как эту рухлядь выпустили на рейс?»: автобус загорелся на трассе Барнаул-Новосибирск
Двое на одну женщину: полицейские ищут грабителей, отобравших у пенсионерки 30 тысяч рублей
А вам слабо? Сибирячка удивила соцсети идеальной растяжкой
В отместку бывшей: парень прыгнул на рельсы метро после ссоры с девушкой
Пламя вырывается из-под капота: на Бердском шоссе задымился, а потом вспыхнул минивэн
Лихорадка и поражение глаз: коровы в Новосибирской области подхватили заразный дерматит
«Зверев, не иначе»: пассажир в джинсах с бантиками рассмешил соцсети
«Они могли взорваться»: пожарные успели вытащить газовые баллоны из полыхающего дома