От Новосибирска до Гибралатара: сибиряки проехали более 60 городов на машине

СЕГОДНЯ 08:51 2019-08-25T08:51:49+03:00

Влюбленные хотят добраться до Африки в ближайшее время

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Новосибирец Анатолий Гомзяков и его девушка Софья путешествуют по миру. Молодые люди решили отправиться смотреть другие города и страны на машине из Новосибирска. На сегодняшний день ребята проехали больше 20 тысяч километров.

— Решили поехать просто потому, что у нас есть машина. Мы особо не думали даже, на чем ехать, и не планировали забраться так далеко. Изначально целью были Грузия и Турция, но в процессе мы увлеклись, — рассказал Анатолий Гомзяков, корреспонденту КП-Новосибирск.

На машине пара из Сибири проехала более 60 городов. Из самых знаковых — Тбилиси, Стамбул, Париж, Амстердам, Брюссель. Анатолий уверяет, что этот список намного длиннее.

На такой уютой машине молодая пара отправилась в путешествие. Фото: Instagram avgomzyakov

Автомобиль сибиряки обустраивали уже по ходу поездки. Например, магнитолу молодые люди купили в Грузии.

— Сложнее всего найти длительную парковку в Европе. Цены в Европе кусачие, плюс наша машина не подходит по высоте в подземные гаражи, — говорит Анатолий. — Запарковаться в каждом новом городе — это всегда квест. Даже на 3 дня.

Сейчас в планах у молодых людей доехать до Гибралтара: они хотят переправиться оттуда в Африку и немного погостить там. В Новосибирск путешественники должны доехать к ноябрю.

Молодой человек в восторге от такой спонттанной поездки.Фото: СОЦСЕТИ

ИСТОЧНИК KP.RU