«Нужно оставаться человеком»: водитель маршрутки бесплатно довез пенсионерку

СЕГОДНЯ 07:44 2019-08-25T07:44:10+03:00

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Историю о том, как водитель маршрутки бесплатно довез бабушку, рассказал в соцсетях один из очевидцев. В своем посте он поблагодарил неравнодушного шофера:

— Хочу выразить огромную благодарность водителю 73 маршрута. Сегодня утром он поступил очень благородно по отношению к старенькой бабушке, не взяв с нее плату за проезд, — пишет сибиряк в группе «Инцидент Новосибирск».

Однако не все одобрили поступок водителя. Новосибирцы разделились на два лагеря:

— Сейчас привыкнет, будет постоянно просить, чтоб ее бесплатно возили. Конечно, 30 рублей у нее нет. За день маршрутчик перевозит сотни пассажиров. И тут у одного из этих сотен не взял плату. Герой прям!

— Человеком нужно всегда оставаться. Стыдно вам должно быть тем, кто осуждает в плохую сторону. Злые все стали.

— Завтра уволят! Против системы попер! - пишут комментаторы.

ИСТОЧНИК KP.RU