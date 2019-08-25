2019-08-25T07:44:10+03:00
Общество

«Нужно оставаться человеком»: водитель маршрутки бесплатно довез пенсионерку

Но все одобрили поступок мужчины
Анна ПАШАГИНА
Поделиться:
Водитель решил не брать оплату с пенсионерки. Фото: "Инцидент. Новосибирск"Водитель решил не брать оплату с пенсионерки. Фото: "Инцидент. Новосибирск"
Изменить размер текста:

Историю о том, как водитель маршрутки бесплатно довез бабушку, рассказал в соцсетях один из очевидцев. В своем посте он поблагодарил неравнодушного шофера:

— Хочу выразить огромную благодарность водителю 73 маршрута. Сегодня утром он поступил очень благородно по отношению к старенькой бабушке, не взяв с нее плату за проезд, — пишет сибиряк в группе «Инцидент Новосибирск».

Однако не все одобрили поступок водителя. Новосибирцы разделились на два лагеря:

— Сейчас привыкнет, будет постоянно просить, чтоб ее бесплатно возили. Конечно, 30 рублей у нее нет. За день маршрутчик перевозит сотни пассажиров. И тут у одного из этих сотен не взял плату. Герой прям!

— Человеком нужно всегда оставаться. Стыдно вам должно быть тем, кто осуждает в плохую сторону. Злые все стали.

— Завтра уволят! Против системы попер! - пишут комментаторы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Ушел за грибами»: пропавшего новосибирца со шрамом ищут в лесу с квадрокоптерами
Под Новосибирском машина улетела с трассы в кювет: водитель погиб
От Новосибирска до Гибралатара: сибиряки проехали более 60 городов на машине
«А что с грудью?»: русскую Барби раскритиковали в соцсетях за неудачную пластику
«Ваша беременность — ваша проблема»: парень не уступил будущей маме место в метро
«Выплеснула все, что накопилось в душе»: девочка-инвалид прочтет стихотворение Игорю Крутому
«Как эту рухлядь выпустили на рейс?»: автобус загорелся на трассе Барнаул-Новосибирск
Двое на одну женщину: полицейские ищут грабителей, отобравших у пенсионерки 30 тысяч рублей
А вам слабо? Сибирячка удивила соцсети идеальной растяжкой
В отместку бывшей: парень прыгнул на рельсы метро после ссоры с девушкой
Пламя вырывается из-под капота: на Бердском шоссе задымился, а потом вспыхнул минивэн
Лихорадка и поражение глаз: коровы в Новосибирской области подхватили заразный дерматит
«Зверев, не иначе»: пассажир в джинсах с бантиками рассмешил соцсети
«Они могли взорваться»: пожарные успели вытащить газовые баллоны из полыхающего дома